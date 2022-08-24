中关村科幻产业创新中心揭牌
2022年08月24日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月23日电 （记者潘俊强）日前，在2022年北京市石景山区科技活动周上，中关村科幻产业创新中心揭牌亮相。中关村科幻产业创新中心由北京市科委、中关村管委会在中国科协、北京市政府指导下成立。该创新中心以科幻产业为主导，发挥使技术与市场对接，学术界与产业界对接，科幻产业关键技术、原创人才、场景建设三大关键要素对接的桥梁作用。中关村科幻产业创新中心位于首钢园科幻产业聚集区，面积约2.1万平方米，已吸引超过40家高精尖科技文化类企业入驻，涵盖分布式人工智能、渲染引擎、3D全景声、无人机等领域。
《 人民日报 》（ 2022年08月24日 10 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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