金 言

推动高质量发展，要继续推动创新创业迈上新台阶，尽心支持、悉心呵护，使更多创意开花结果，让更多创客奋斗出彩。

“现在外部环境这么复杂，龙头企业都吃不消，创新创业者的压力可想而知。”在创业孵化器采访，这样的感慨并不罕见。

的确，在产业赛道日渐拥挤、市场竞争更加激烈、行业格局趋于明朗的今天，创业机会变得不易寻觅。特别是今年以来，受疫情等多重因素影响，不少市场主体遭遇订单减少、融资不顺、增长乏力的生存困境，本身抗风险能力较弱的中小微企业，日子过得更为艰难。

那么，这是否就意味着创新创业的风口已然过去？

走访各类科技孵化器，不难发现创业者并没有“躺平”：因订单骤降一度入不敷出的乾华科技，以管理之变积极应对环境之变；创业不久便遭遇疫情挑战的90后创业团队觅机科技，主动从线下转向线上，为企业争取到更多订单；连续三次创业的华源技术，在“发不起工资、交不起房租”的绝境里仍坚持技术研发，最终迎来曙光……这些创业企业的实践证明，只要勇敢应变、主动求变，创新创业依然有广阔舞台。

与大企业相比，初创企业普遍团队规模小、自有资金少、抗风险能力弱，这就注定其创新创业是一场艰难的试炼，只有依靠内外部协同作战，才能化危为机。

化危为机，创业者要主动作为。在激烈的市场竞争中，初创企业要想争取到成长空间，创新往往是唯一手段。一项致力于发展壮大的创新事业不会是一次百米冲刺，而是一场漫长的马拉松，这就意味着创业团队不仅要持续加码技术创新，也要不断适配管理创新。复盘那些成功企业的创业历程，无一不是技术与管理双轮驱动的结果：2005年遭遇增长瓶颈的海尔，探索创新“人单合一”模式，加速形成企业新增长点；2016年发现销量下滑后，小米主动减速、积极补课，发力供应链管理，提升产品交付能力，迅速扭转局面并重回产销前列……煎和熬都是从生涩到成熟的方式，不断在绝望中寻找希望，在逆境中进化新生，才是创业企业破茧成蝶的通关密语。

化危为机，护航者也需形成合力。在市场经济大潮中，大量新增的双创主体如同大海中的一艘艘小船，政策助推、平台加力，才能助其顺利出航、破浪前行。今年以来，遭遇需求收缩与供给冲击双重压力，自有资金本就不足又融资困难的初创企业，现金流短缺成为生存发展面临的最大挑战。加强对初创企业的扶持和服务，就要以降成本为突破口，进一步落实减税降费、普惠信贷等惠企纾困政策，为市场主体纾困发展送上“真金白银”，让双创企业不仅生存下来，而且能活跃起来。

创新创业是国家赢得未来的基础和关键，不仅催生了越来越多的市场主体，而且孕育头部企业的雏形。无数个创业者义无反顾投入创新事业，造就了一个个新兴产业的繁荣景象，汇聚起我国经济稳定发展的新动能。推动高质量发展，要继续推动创新创业迈上新台阶，尽心支持、悉心呵护，使更多创意开花结果，让更多创客奋斗出彩。千千万万想创业、敢创新、能创造的奋进者各显身手，必将汇聚成推动经济发展的澎湃力量。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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