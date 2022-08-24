原标题：蓝天白云多了 人民幸福感强了

“新技术新成果不断转化应用，有力支撑着我国深入打好污染防治攻坚战。比如火电厂超低排放、大型垃圾焚烧、燃煤烟气治理等相关技术装备达到世界领先水平，建成世界上最大的超低排放火电厂群；工业烟气多污染物协同深度治理技术、制浆造纸清洁生产与水污染全过程控制技术，获得国家科技进步奖一等奖。”8月23日，在生态环境部举行的新闻发布会上，生态环境部科技与财务司司长邹首民说，生态环境科技是国家科技创新体系的重要组成部分，是解决生态环境问题的利器，而科技创新正助力生态环境高质量发展和美丽中国建设。

数据显示，“十三五”以来，得益于技术进步，我国钢铁业超低排放改造产能达6.2亿吨，完成2800余个城市黑臭水体治理，新增城市生活垃圾处理能力约64万吨/日，垃圾焚烧发电厂已成为环保设施向公众开放的重要场所。

为地方和企业提供科技服务，支撑污染防治攻坚行动

邹首民说，科技创新对生态环境质量改善贡献显著，在重污染天气成因定量化和精准预报、天地一体化水环境监控预警、大宗工业固体废物资源化利用等方面实现一批关键技术突破，为我国生态环境保护发生历史性转折、全局性变化提供了科技支撑。

比如水专项是根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》设立的16个重大科技专项之一。经过15年实施，突破了源头污染治理、河湖生态修复、监控预警、饮用水安全保障等关键技术难题。水专项成果全面带动了我国治污理念创新、科技和制度创新，为水污染治理和水环境质量改善提供了支撑。

“面向生态文明建设的国家重大需求，联合不同领域500多家科研单位、近万名科研人员，组建国家大气污染防治攻关联合中心、长江生态环境保护修复联合研究中心、黄河流域生态保护和高质量发展联合研究中心等科技创新平台，构建协同攻关模式，为强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理等贡献科技力量。”邹首民说，创建国家生态环境科技成果转化综合服务平台、组织开展百城千县万名专家生态环境科技帮扶行动等举措，促进了科技创新和污染防治深度融合。

目前，生态环境部门在重点区域流域派驻105个专家团队，深入107个城市，为地方和行业企业“把脉问诊开药方”，送政策、送技术、送方案。

加强基础研究，提升污染防治科学性和精准性

近年来，各地蓝天白云多了。“人民群众在生态环境领域的获得感、幸福感和安全感显著增强，这有科技创新的贡献。”邹首民说，随着污染防治攻坚战的深入推进，一些新问题逐渐凸现出来，迫切需要在基础应用研究方面进行前瞻性布局。

基础研究是整个科技创新体系的源头，是所有技术问题的“总开关”。邹首民说，围绕生态环境质量改善，开展细颗粒物和臭氧复合污染的传输机制，复杂条件下流域水环境、水生态退化成因及修复机制，土壤及地下水污染成因与污染过程解析、分配扩散，危险废物代谢转化过程中的微结构调控机理和循环利用机制等研究，可为提高环境治理的精准性和有效性提供科学基础。围绕生态保护与修复，研究关键生态系统、珍稀濒危物种对区域环境变化的响应与适应机制，生物多样性分布格局及维持演化机理、典型外来物种入侵机制等，有助于提出生态安全格局设计的技术途径和调控机制。

今年5月，国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》，强调加大新污染治理的科技支撑力度。邹首民说，未来将加强新污染物毒性测试、危害机理、暴露预测、追踪溯源、监测检测等基础研究，研发绿色替代品、替代技术、减排技术和治理修复技术，推动建设科技创新平台，加快新污染物环境风险管控技术推广，提升对其认知和治理修复能力等。

(责编：赵竹青、陈键)

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