原标题：四部门紧急通知：抓抗旱 夺秋粮丰收

8月22日，农业农村部、水利部、应急管理部、中国气象局4部门联合印发《关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神 毫不放松抓好抗高温热害干旱夺秋粮丰收的紧急通知》（以下简称《通知》），要求有关地区深刻认识抗高温热害干旱夺取秋粮丰收对经济社会发展全局的重要意义，坚决扛起保障国家粮食安全的政治责任，毫不放松抓好防灾减灾各项工作，全力以赴坚决打赢抗高温热害干旱夺秋粮丰收保卫战。

《通知》强调，要分区域分条件落实抗高温热害干旱措施，分作物分环节落细稳产增产措施。有灌溉条件的地区，要根据旱情发展形势，落实好深水降温、小水勤灌、流水散热等以水调温关键措施；丘陵岗地、“望天田”、灌区末端等缺乏水源的地区，要通过机械、机井等提水送水，抓住有利时机开展人工增雨，组织社会化专业化服务队集中开展喷施叶面肥、抗旱保水剂等作业；对受灾较重甚至绝收的地块，要适时补种改种红薯、杂粮等晚秋作物，适宜地区的中稻可割茬蓄留再生稻。

《通知》要求，对高温热害造成结实率下降的中稻，要抓住有限的灌浆时间，科学增施穗粒肥，喷施叶面肥，增强光合作用和灌浆速率，努力增加粒重，弥补结实率下降损失；双季晚稻正处于拔节孕穗期，重点要防范可能发生的伏秋连旱，提前做好抗旱工作预案，提早调度储备水源，适时增施孕穗肥，落实大水孕穗、有水抽穗、寸水促穗、湿润壮粒等水分管理措施，促进生长发育；南方高温区的玉米，要针对水分和养分消耗大的问题，落实“一喷多促”等稳产增产措施。同时，蔬菜、水果、茶叶等作物也要针对高温热害和干旱影响，落实好抗灾高温减损措施。（记者马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)

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