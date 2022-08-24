原标题：夯实创新根基 云南科技实力跃上新台阶

“这十年，云南聚焦重点产业和重点领域重大科技创新需求，组织实施重大科技项目，累计突破重大关键核心技术1000余项，研发具有自主知识产权重大新产品1000余个。”在云南省委8月23日举行的“云南这十年”创新驱动云南高质量发展专场新闻发布会上，云南省科技厅党组书记、厅长王学勤说。

十年来，云南省聚焦重大创新需求，不断夯实创新根基，全省科技实力跃上新台阶，区域创新能力从2012年全国第28位，“爬升”到2021年的第21位，科技支撑引领全省产业转型升级和经济社会发展成效显著。

在工业领域，云南省围绕新材料、绿色能源、数字经济等重点产业，推进关键核心技术攻关，实施“云南省稀贵金属材料基因工程”重大科技专项，实现一批稀贵金属先进技术、新材料研发及工程化应用，实现经济效益24.7亿元，建成全国最大的铂族金属再生利用基地；围绕“绿色铝谷”“光伏之都”，组织实施了一批先进绿色铝材、绿色硅材重大科技项目；水电领域高拱坝、高碾压混凝土坝技术居世界领先水平。

此外，“安全可控区块链基础平台”在茶叶、金融供应链、跨境贸易及数字烟叶等领域应用，技术居国内领先水平；堆垛机、自动导引车等设备，取得欧洲市场通行证，技术居国际先进水平；支持开展汽车发动机新动力总成技术及产品研发，云内动力连续5年获得全国产销量冠军。

在农业领域，高原特色现代农业自主创新能力显著增强，为云南省粮食连续增产、经济作物效益提升、山地牧业进入全国畜牧大省提供了有力支撑。培育国内首个高维A玉米品种，自主选育的“滇禾615”获全国优质稻食味品质鉴评金奖。茶叶、咖啡、坚果等品种选育技术全国先进，花卉新品种数量和种类居全国第1位。培育出云岭牛、宣和猪、云上黑山羊等8个畜禽新品种。楚粳27号、37号入选国家两个超级稻品种，马铃薯品种“云薯108”刷新西南地区马铃薯最高单产纪录。普洱茶功效及作用分子机理研究、作物多样性控制病虫害技术居国际领先水平。

在生物医药领域，科技创新支撑生物医药产业发展成效显著。2021年全省生物医药产业营业收入2800亿元，中药材种植面积900万亩，居全国第1位。2020年，云南省疫苗批签发量9465.51万剂，居全国第1位，批签发货值居全国第2位。全球首个Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗、全球首个EV71型肠道病毒灭活疫苗以及全球第2个、国产首个13价肺炎球菌多糖结合疫苗相继获批上市。

“科技创新也有力增进了民生福祉。”王学勤介绍，科技扶贫为云南省接续推进乡村振兴打下坚实基础，全省实现科技特派员对8502个帮扶村科技服务和创业带动的全覆盖，“澜沧模式”“会泽模式”成为全省科技扶贫样板。脱贫攻坚接续乡村振兴取得重要进展，突破了村镇规划、环境整治、产业发展、防灾减灾等一批关键技术。

(责编：赵竹青、陈键)

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