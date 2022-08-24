科学家：绿氢产业市场前景巨大 应做好长远规划
欧阳明高院士指出，想要发展好绿氢产业，必须从价值链、技术链和产业链三个方面做全盘考虑。 欧阳明高院士供图
中新网上海8月23日电 (记者 陈静)中国科学院院士、国际氢能与燃料电池协会理事长、清华大学碳中和研究院零碳交通首席科学家欧阳明高23日接受采访时对记者说：“我们现在正经历第三次能源革命。在这次能源革命中，氢和电一样，是最重要的能源载体，也是实现'碳达峰'和'碳中和'的能源主体，要从技术和产业两个角度，做好长远规划，推动绿氢的发展。”
这位科学家指出，绿氢产业有着极大的市场前景，中国须从价值链、技术链和产业链三个方面做全盘考虑。
今年年初，国家发展改革委和国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》，首次将氢定义为一种绿色低碳的二次能源，明确了氢的能源属性。这成为中国氢能产业的重要制度基础。据了解，尽管中国是世界上最大的制氢国，年制氢产量约3300万吨，但煤制氢和天然气制氢占比近八成，氯碱、焦炉煤气、丙烷脱氢等工业副产氢占比约两成，绿氢规模很小。
欧阳明高院士表示：“我们面向未来的'碳中和'对绿氢的需求是非常大的。中国氢气用量未来要增加到8000万吨，基本是绿氢，但是我们现在的氢中绿氢占比很低。这是我们面临的问题，也是我们巨大的机遇。”
欧阳明高院士指出，想要发展好绿氢产业，必须从价值链、技术链和产业链三个方面做全盘考虑。在这位科学家看来，氢能受到热捧，首先源自它在“碳中和”和能源革命当中的战略价值，“但现在怎么把战略价值变成商业价值，则是当前的重点问题。商业价值与技术进步密切相关，在当下，可再生能源发电制氢更是商业价值的源头。”欧阳明高院士认为，不解决可再生能源发电制氢的经济性问题，整个绿氢的发展便会受到阻碍。据悉，这也是欧阳明高院士及其团队所主攻的方向之一。
产业链则要起到拉动作用。欧阳明高院士指出，有可再生能源制氢在源头推动，燃料电池大规模商业示范应用龙头拉动，一推一拉，来带动绿色氢能全产业链的发展。欧阳明高院士团队长期致力于新能源技术研发，在氢能与燃料电池领域，是两度牵头奥运氢能示范的团队。这位科学家透露，零碳智慧制氢项目已经正式运行。
在采访中，欧阳明高院士始终强调看待问题要有长期主义的视角。在他看来，从基础研究，到技术研发，再到产业应用，往往需要十年甚至更长的时间。“因此，在技术研发时候，近、中、远都要做，不能靠一个技术打天下干一辈子，技术永远需要迭代，也需要在应用中来验证和进步。”欧阳明高说。(完)
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