李勇、王金涛、赵宇飞、李晓婷、朱高祥

智能化，为经济赋能，为生活添彩。一年一度的中国国际智能产业博览会，是观察我国数字经济新动向的重要窗口。

8月22日至24日，2022中国国际智能产业博览会在重庆举行。记者在本届智博会采访发现，数字技术日新月异，新技术、新业态、新平台层出不穷，与传统产业融合日益深入，引领着美好智慧生活，并已成为国际合作重点领域，为经济社会发展插上“数字翅膀”。

新技术、新业态、新平台：释放发展新动能

掉头、转弯、停车……坐在一个独立的驾驶舱内，就能对行驶在路上的自动驾驶汽车实现远程控制。亮相本届智博会的5G云代驾舱，代表着自动驾驶领域的新成果。

“在5G云代驾舱屏幕上，可以观察到车辆周围360度的情况，实时跟踪车辆行驶状况，通过远程操作对车辆进行控制。”现场工作人员说。

这是数字经济创造新技术、新业态、新平台的一个缩影。近年来，我国互联网、大数据、人工智能等数字技术日新月异，新技术、新业态、新平台层出不穷，正释放出源源不断的新动能。

中国信息通信研究院近日发布的《全球数字经济白皮书（2022年）》显示，2021年全球47个主要国家数字经济增加值规模达到38.1万亿美元。其中，中国数字经济规模达到7.1万亿美元，位居世界第二。

“数字经济时代已然开启，数字化转型已然成为人类社会发展的必然选择。”中国科学院院士梅宏在线上举行的本届智博会高峰会上致辞时说。

在创造新技术、新业态、新平台的同时，数字技术与传统产业的融合日益深入，成为助推传统产业转型升级的“数字引擎”。

机器人挥舞着“手臂”，抓起一台发动机放到生产线上，仅需几分钟就组装、检测完毕，机器人又将其放回原位……本届智博会上，一条以1：1比例打造的智能化生产线格外“吸睛”。

“这套智能化解决方案已经在康佳、宗申等多家工厂应用，据初步测算，人工成本将节省70%以上，生产效率提升50%以上。”忽米网技术副总裁姜仁杰说。

传统产业因数字技术而焕然一新的案例不断亮相——

AI工业设备卫士，具有设备健康智能评估、设备故障辅助诊断等功能，比人工检测效率提升50%以上；基于通信塔打造的“铁塔+5G+AI”的铁塔视联系统，可用于森林防火、水域监测等领域；钢铁一体化智能管控平台，让吨钢成本降低25元……

数字经济已成为驱动我国经济发展的重要力量。《全球数字经济白皮书（2022年）》显示，2012年至2021年，我国数字经济平均增速为15.9%；数字经济占GDP比重由20.9%提升至39.8%，占比年均提升约2.1个百分点。

新应用、新体验、新场景：引领美好智慧生活

“打开天窗。”听到工作人员的指令，展车天窗缓缓打开。

在智博会上，汽车搭载最新的车外语音交互系统，克服复杂环境下的噪声以及远距离识别问题，实现稳定的车外语音交互。

“驾乘汽车已成为人们日常生活中的一个重要部分，车主在打开车门前就能‘唤醒’汽车，执行开启天窗、空调等操作，将帮助改善驾乘体验。”现场工作人员说。

当数字技术“飞入寻常百姓家”，一系列新应用、新体验、新场景，引领着充满无限可能的智慧生活——

在智能卧室，一句语音指令就能“唤醒”智能家居，窗帘自动打开，电视机自动播放今日天气、家中环境数据等；

在智能阳台，洗衣机洗完衣服，晾衣架会自动下降，挂好衣物后，晾衣架再自动上升；

在智能厨房，可以在操作台自动生成的烹饪方式指引下制作美食，操作台、橱柜彼此智能交互，遇到漏水、漏气，阀门将自动关闭，并将异常情况推送到手机上；

……

“智慧城市是数字化集大成者。”中央党校（国家行政学院）教授汪玉凯表示，智慧城市将实现科学化、精细化、智能化管理，保障城市高质量发展、高水平运转。

无人驾驶汽车模拟器让驾驶员身临其境体验无人驾驶的快乐；公交智能调度管理系统助力疏解交通拥堵；基于三维图形引擎、多维数据接入平台等核心技术，构建城市数字孪生底座，解锁智慧城市新图景……一系列前沿技术创新应用，让市民全方位享受智慧生活。

“数字技术已与中国人生活的方方面面深度融合，创造出一幕幕数字时代特有的新场景，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。”重庆市综合经济研究院院长易小光说。

新领域、新空间、新机遇：推动迈向更高水平开放

本届智博会上，新加坡企业艾蒂凯斯公司带来一款智能上肢反馈康复系统——遭受中风等神经损伤的人群玩一玩系统设计的各类小游戏，可以用来进行康复训练。

作为本届智博会的联合主办方之一，新加坡组织56家企业以线上或线下形式参加本届智博会，所展示成果聚焦科技与贸易、科技与可持续发展等领域。

“我们对中国市场很有信心，智博会提供了一个很好的平台，将有效促进中新两国企业间的交流和合作。”新加坡资讯通信媒体发展局中国区司长庄庆维说。

蓬勃发展的数字经济，已成为国际合作新的重点领域。中国深度参与数字经济国际合作，让数字化、网络化、智能化为经济社会发展增添动力，开创数字经济合作新空间。

一组数据印证着中国市场的吸引力——19个国家和地区的550余家单位参与本届智博会，带来最新智能化成果，共打造1500余个应用场景。

奥地利本次携10家智能技术及应用企业参加智博会，涉及智慧环保、智慧医疗、智能制造等多个领域。

奥地利MUT环保技术与机械设备工程有限公司此次带来的是小型集装箱式污水处理系统。“它的优势在于摆放灵活、控制便捷，能够广泛应用于偏远山区、旅游景区、高速公路等场景。”公司负责人付雯雯说，公司期待与中国更多地区开展合作。

奥地利驻成都总领事馆商务处高级项目经理顾奕明说，中国正在寻求绿色发展和高质量发展，希望通过这次参展，让更多中国人了解奥地利在相关领域的实力，帮助企业开拓中国市场。

“在经济全球化遭遇逆流的背景下，中国开放的大门越开越大，彰显出与各方共享机遇的格局和胸怀。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经