确保惠农政策和民生资金真正惠及群众（党员论坛·乡村干部说振兴）
全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，需要广大党员、干部带领群众攻坚克难、接续奋斗。作为基层纪检监察机关，我们水潦彝族乡纪委坚持脱贫不脱监督，着力整治群众身边腐败和不正之风，用铁的纪律护航乡村振兴。
我们聚焦党中央决策部署，强化对“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”政策成果的监督，坚持把项目建设作为监督重点，紧盯项目实施的关键环节和重要事项，围绕乡村振兴补助资金、涉农整合资金等投入使用情况强化监督检查，确保项目安全、资金安全、干部安全，确保惠农政策和民生资金真正惠及群众。
今年上半年，田坝村村民反映村集体资产经营管理有限公司——油葵加工厂存在资金截留挪用情况。我们乡纪委随即组建调查组，深入走访群众、核对村集体公司账目，发现村集体经济收支不存在截留挪用问题。群众之所以有疑问，是因为村里此前将部分收益用于村道巷道硬化、环境卫生治理等，但是没有向群众说清楚。之后，我们督促村里将收支明细、项目建设进展等情况逐一公开，并要求建立常态长效机制，确保资金阳光透明。
水潦彝族乡的村与村之间距离较远，人口多为散居，加之人手有限、语言沟通存在障碍，基层监督存在监督远、监督难的问题。我们着力拓宽监督渠道、积极发挥群众监督力量，建立了“乡村振兴服务监督团”，从“两代表一委员”、退役军人、返乡创业带头人中选聘了54名党风政风监督员。我们还根据监督员的专业特长、兴趣爱好、人情威望等，结合乡里精品水果、酱酒、民宿等产业和项目，设立了“项目监督团”“产业监督团”等6个监督团，让监督更加精准。
赤水河村风景秀美，近年来逐渐成为“网红”打卡地，村民想发展农家乐。乡党委了解群众意愿后，成立工作小组，联合专业公司，召开村民大会，规划全乡旅游项目。我们的“旅游项目监督团”对此全程监督：一方面收集群众意见建议，做好与乡里整体规划的衔接；另一方面督促相关单位及时公开资金使用情况，遇到干部推诿扯皮的情况就向乡纪委反映。
奋进新征程，我们要不松劲、不懈怠、真抓实干，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，督促做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。
（作者为四川省泸州市叙永县水潦彝族乡党委副书记、纪委书记）
《 人民日报 》（ 2022年08月23日 19 版）
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