8月16日，湖南省沅江市南嘴镇目平湖北村，消防员通过水带干线向水稻田送水。

肖乐峰摄（影像中国）

8月15日，重庆市北碚区澄江镇五一村甘家山，村民们在集中供水点取水。

龙 帆摄（影像中国）

8月15日，江西省吉安市吉水县八都镇东坊村，施工人员进行抗旱井打井作业。

谢 东摄（影像中国）

8月16日，湖北省宜昌市秭归县水田坝乡，工作人员用流动式火箭车进行人工增雨作业。

王 罡摄（影像中国）

8月15日清晨，四川省广安市广安区大安镇柠檬产业园区，洒水车沿路浇水抗旱。

张国盛摄（影像中国）

8月14日，安徽省合肥市庐江县从舒庐干渠引水，蜿蜒的渠水流经稻田，助力抗旱。

柳晓华摄（影像中国）

近期长江流域大部持续高温少雨，旱情发展迅速。记者从水利部获悉：截至8月22日，安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川等10省份耕地受旱面积4848万亩，340万人因干旱供水受到影响。

水利部预计，8月底前，长江流域降水、来水总体仍将偏少。国家防总办公室、应急管理部督促相关地区落实抗旱责任，细化应急措施，最大程度减轻干旱影响和损失。水利部及时发布预警，统筹抗旱水资源，科学调度水利工程，做好抗旱工作。

协同会商聚合力，送水入户解民忧，引水灌溉润农田，打井蓄水辟水源……受旱地区摸排旱情、制定预案，因地制宜做好节水、调水、送水、拉水等工作，通过延伸管网及新开辟水源、分时供水等措施，全力保障群众生活生产用水需求。

（本报记者 王 浩 邱超奕）

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 13 版）

(责编：王震、陈键)

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