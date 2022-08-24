张 文

西部地区在合作中既要“借力”取得技术突破，又要“借势”完善创新机制，实现自身科创能力的提升

驱车驶入腾格里沙漠，可见滚滚黄沙之上覆盖着一层工整的“鳞甲”：数千块光伏面板纵横排列，将丰富的太阳能转化为电能。在宁夏的沙漠中，这样的光伏电站日益增多。近年来，东部科研机构和宁夏的能源企业联合攻关，不断突破新能源消纳技术瓶颈，带动相关产业快速发展。目前，科技合作已成为东西部协作的重要引擎。在科技创新引领下，“山海情”新篇章正在徐徐展开。

习近平总书记指出：“欠发达地区可以通过东西部联动和对口支援等机制来增加科技创新力量，以创新的思维和坚定的信心探索创新驱动发展新路。”当前，东西部协作深入推进，呈现出发展资源共享、特色优势互补的趋势。科学技术是第一生产力，科技创新是高质量发展的有力支点。东部为西部提供科技创新资源支持，将促进西部实现跨越提升，有助于弥补发展短板、缩小地区发展差异。

东西部科技合作，需要以互惠互利谋长远。近年来，宁夏围绕重点产业需求，实施近1100项东西部科技合作项目，由当地企业与东部高校院所、高科技企业等联合开展技术攻关、成果转化。防洪减灾工程技术助力宁夏守护黄河安澜，选育的大豆新品种和优质广适小麦新品种为宁夏粮食增产增收再添保障，奶牛乳腺炎防治技术新进展提升了宁夏畜牧业经济效益……在合作中，来自东西部的企业和科研人员聚焦产业发展瓶颈，致力于以技术进步提升产业水平，成效显著。实践表明，发挥东西部各自比较优势并形成合力，从应用着眼、从实际出发，就能创造良好的经济和社会效益。

科研创新，以才为先。宁夏一方面将“政府引才”与“企业引智”紧密结合，以多种方式架起“人才入宁”桥梁；一方面树立灵活的引才用才观念，提倡“不求所有、但求所用”，以“周末工程师”“候鸟式专家”等方式吸引东部科研人员参与研发创新。近年来，宁夏一些企业在上海、杭州等地建立研发中心，就地引才开展技术合作，在计量箱、传感器等领域取得成效，研发出推动宁夏本地产业发展、制造业升级的关键技术。“区外研发、区内转化”的人才使用方式，让引才用才更加多元化，为推动东西部协作高效运行、行稳致远注入了正能量。

东西部科技合作，直接效应在于技术创新，长远目标在于“授之以渔”。换言之，西部地区在合作中既要“借力”取得技术突破，又要“借势”完善创新机制，实现自身科创能力的提升。今年3月，科技部等9部门印发《“十四五”东西部科技合作实施方案》，提出实施“科技支宁”，建设东西部科技合作引领区。对宁夏来说，这是一次宝贵机遇。唯有进一步在经费保障、人才待遇、科创环境、机制改革等方面出实招，才能吸引东部科技资源持续向西部汇集，进一步推动宁夏重点产业提质增效，系好系牢“山海情”的科技纽带。

科技蕴含发展潜力，协作开启美好未来。腾格里沙漠的光伏面板向阳运转，犹如东西部科技合作的实践，为推进更平衡更充分的发展带来源源动力。面向未来，推动更深层次、更宽领域、更高水平的东西部科技合作，不断完善区域科技创新体系，加强区域协同创新，“塞上江南”的发展动能必将更加充沛。

（作者为本报宁夏分社记者）

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 05 版）

(责编：王震、陈键)

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