经济发展和疫情防控两手都要抓、都要硬（评论员观察）
只有高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，坚持两手都要抓、都要硬，才能最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，推动经济平稳健康发展
只有疫情被有效控制住，经济发展和正常生活才能具备有利条件；疫情越早得到控制，经济发展受到的影响就越小
货物进出口总额同比增长16.6%，比上月加快2.3个百分点；全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点；规模以上工业增加值、服务业生产指数、进出口、社会消费品零售总额、固定资产投资同比均保持增长……国家统计局前不久公布的7月经济数据显示，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策持续显效，国民经济延续恢复态势。这彰显了中国经济的韧性和活力，有力印证了我国疫情防控政策的科学性、有效性。
疫情防控是“国之大者”，经济建设是中心任务。习近平总书记强调：“全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求是一个整体，要一体认识、一体落实、一体评估，巩固经济回升向好趋势，力争实现最好结果。”疫情防控和正常生产生活、经济社会发展不是非此即彼的“单选题”，而是相辅相成、辩证统一的关系。只有高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，坚持两手都要抓、都要硬，才能最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，推动经济平稳健康发展。
面对百年不遇的新冠肺炎疫情，有效的疫情防控是经济社会发展的基础。只有疫情被有效控制住，经济发展和正常生活才能具备有利条件；疫情越早得到控制，经济发展受到的影响就越小。今年以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，疫情防控取得积极成效，经济社会发展取得新成绩。两年多的疫情防控实践充分证明，我国疫情防控效果是好的、效率是高的，有良好的成本效益比。如果搞“集体免疫”“躺平”之类的防控政策，疫情势必会对经济社会发展产生严重冲击，势必会造成更大的损失。
抗击疫情是个系统工程，需要同时考虑三个方面：一是控制疫情，二是保障老百姓正常生活，三是确保经济社会必要运行。可以说，坚持动态清零从来就不意味着放弃经济发展，恰恰相反，是要为经济发展创造良好条件。应该看到，7月份经济虽然延续恢复发展态势，但受多重因素影响，仍有小幅波动。推动经济持续恢复，保持经济运行在合理区间，仍然面临着不少风险和挑战。从国际看，全球疫情蔓延，产业链供应链不畅，地缘政治冲突外溢影响持续，世界经济下行风险加大；从国内看，经济目前处在恢复进程中，经济回升的基础还有待巩固。势要起而不可落。当前正处于经济回稳最吃劲的节点，我们必须以时不我待的紧迫感，高效统筹疫情防控和经济社会发展，巩固经济恢复发展基础。
统筹好疫情防控和经济社会发展，“精准”是道必答题。基于疫情防控形势变化、病毒变异特点以及疫情防控实战的经验总结，动态调整优化防控措施，提高疫情防控的科学性、精准性，是“最大限度减少疫情对经济社会发展的影响”的必然要求。《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》对入境人员、密切接触者以及中高风险区的管控周期进行了优化，正是坚持科学精准、动态清零的具体体现。但应看到，优化防控措施绝不是放松防控，决不能松懈厌战。近期，周边国家疫情快速反弹，我国外防输入压力持续增大，同时，奥密克戎BA.5亚分支已经成为全球主要流行株，与以往的变异株相比传播力明显增强。在这样的背景下，我们必须慎终如始，保持战略定力，抓实抓细疫情防控各项工作，坚决巩固来之不易的防控成果。
疫情尚未远去，大考仍在继续，发展不能停步。深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，该管的坚决管住，该保的坚决保住，一手抓战“疫”，一手抓发展，我们就一定能打赢疫情防控这场大仗硬仗，实现疫情防控和经济社会发展双胜利。
《 人民日报 》（ 2022年08月24日 05 版）
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