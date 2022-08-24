权威快报|创业板注册制满两年 共迎来355家上市公司
2022年08月24日08:58 | 来源：新华社
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2022年8月24日
深市创业板改革并试点注册制满两年
深圳证券交易所数据显示
截至2022年8月23日
创业板注册制下新上市公司共355家
总市值超2.6万亿元
近9成为高新技术企业
在注册制助力和重塑下
创业板直接融资功能进一步发挥
记者：姚均芳
编辑：刘媛媛
设计：杨轶群
新华社国内部出品
(责编：宋心蕊、杨光宇)
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