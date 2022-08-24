2022年8月24日

深市创业板改革并试点注册制满两年

深圳证券交易所数据显示

截至2022年8月23日

创业板注册制下新上市公司共355家

总市值超2.6万亿元

近9成为高新技术企业

在注册制助力和重塑下

创业板直接融资功能进一步发挥

记者：姚均芳

编辑：刘媛媛

设计：杨轶群

新华社国内部出品

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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