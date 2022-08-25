去年全国专利转让许可次数达42万次
2022年08月25日07:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京8月24日电 （记者潘旭涛）国家知识产权局24日举行新闻发布会，介绍知识产权转化运用的进展成效。数据显示，近年来，我国知识产权流转活跃程度明显提升，创新活力加速释放；知识产权运用效益加速显现，助力经济高质量发展作用更加凸显。
2021年，全国专利转让、许可次数达到42万次，同比增长15%。其中，绿色新能源等“双碳”相关产业专利转让许可尤为活跃，转让许可次数增速是全国平均水平的两倍多，有力促进了低碳转型发展。高校科研院所专利转让许可次数达到2.7万次，同比增长33.4%，其中30%的专利属于战略性新兴产业，成为高价值专利转化的“源头活水”。2021年，全国知识产权使用费进出口总额达到3783亿元，其中出口额增速达27.1%，超过进口额增速10.5个百分点，呈现出“出口进口同步增长，出口增速更胜一筹”的局面。2021年，全国专利商标质押融资额达到3098亿元，连续两年保持40%以上的增速。今年上半年面对较大经济下行压力，全国专利商标质押融资额依然达到1626.5亿元，同比增长51.5%。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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