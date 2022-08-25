本报北京8月24日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的金融市场运行情况显示，7月份，我国债券市场共发行各类债券48590.3亿元。其中国债发行10535.8亿元，地方政府债券发行4063.1亿元，金融债券发行7629.6亿元，公司信用类债券发行11386.9亿元，信贷资产支持证券发行97.4亿元，同业存单发行14645.0亿元。

截至7月末，债券市场托管余额为141.9万亿元。其中，国债托管余额23.5万亿元，地方政府债券托管余额34.5万亿元，金融债券托管余额32.8万亿元，公司信用类债券托管余额32.2万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.5万亿元，同业存单托管余额14.4万亿元。商业银行柜台债券托管余额432.2亿元。

7月份，银行间债券市场现券成交23.5万亿元，日均成交11205.9亿元，同比增加21.8%，环比增加4.4%；银行间货币市场成交共计146.5万亿元，同比增加37.8%，环比增加4.7%。7月份，银行间质押式回购月加权平均利率为1.33%，环比下降24个基点；同业拆借月加权平均利率为1.35%，环比下降21个基点。

截至7月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.6万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.5万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.3万亿元、占比66.2%，政策性金融债0.8万亿元、占比23.9%。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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