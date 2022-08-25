科普发展有了新蓝图（我在科普③）
暑假期间，许多孩子利用假期前往浙江自然博物院安吉馆，学习各类科普知识。
科学技术普及，一头连着科技工作者，一头连着社会公众，对于提升公民科学素质发挥着重要作用。从科普经费投入稳定增长，到科普达人走红网络，近年来，科普工作受到越来越多的关注。
到2025年，公民具备科学素质的比例将超过15%，多元化科普投入机制基本形成，科普设施布局不断优化……8月16日，科技部、中央宣传部、中国科协共同编制的《“十四五”国家科学技术普及发展规划》（以下简称《规划》）公布，为科普事业勾勒出一张蓝图。
创新科普内容和形式
科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。推出更多高效优质的科普内容，增强科普场馆和科普活动的吸引力，提升公众科普活动的参与度，将为更多人打开科学的大门，进一步提升全民科学素养，为创新发展积蓄不竭动力。
根据《规划》，“十四五”期间重点实施6项任务，具体包括：强化新时代科普工作价值引领功能、加强国家科普能力建设、推动科普工作全面发展、推动科学普及与科技创新协同发展、抓好公民科学素质提升工作、开展科普交流与合作。
《规划》提到，着力塑造时代新风，大力弘扬科学精神和科学家精神，推动建设一批科学精神和科学家精神教育基地。今年5月，中国科协、教育部、科技部等7部门共同发布了首批科学家精神教育基地名单，中国科学院与“两弹一星”纪念馆等140家单位入选。
互联网时代，科普信息化是大势所趋。《规划》提出，大力发展网络科普，支持适应新媒体特点的科普内容创作和传播载体建设，鼓励和支持以短视频、直播等方式通过新媒体网络平台科普，培育一批具有较强社会影响力的网络科普品牌。据介绍，全国共有科普网站2732个，科普类微博4834个，科普类微信公众号9612个。
为更多人打开科学大门
引导全社会关心科普、参与科普，是适应科普规律的必然要求。鼓励和支持社会力量投入科普，《规划》提到，依托科研、教育、文化等现有力量，实施科普精品工程，培育高水平的科普创作中心。同时，完善科普设施布局。推动在博物馆、文化馆、图书馆、规划展览馆、文化活动中心等公共文化设施开展科普工作。今年2月，中国科协认定了800个单位为2021—2025年度第一批全国科普教育基地，其中包括自然保护区、科研机构等。专家表示，这一举措有利于调动社会各方投身科普事业的积极性，激活社会资源蕴藏的科普潜能。
围绕加强应急科普工作，《规划》提出，建立健全国家应急科普协调联动机制，完善各级政府应急管理预案中的应急科普措施，推动将应急科普工作纳入政府应急管理考核范畴。同时，探索建立社会热点科普响应机制，研究社会热点科普的主动推送解决方案，及时响应社会热点，第一时间发布权威科学解读信息，提升公众认知能力，做好舆论引导。
高质量的科普供给需要一批稳定的创造队伍。中国科协2021年1月发布数据显示，我国科普专、兼职人员数量已达到187万人。《规划》提出，科研机构要通过政策引导、经费支持、激励考核等措施调动科技工作者参与科普工作的积极性。
持续提升公民科学素质
“十三五”期间，我国科普工作成效显著。公民科学素质不断提升，具备科学素质的公民比例已达到10.56%；科普经费投入稳定增长，2020年全社会科普经费筹集额171.72亿元，比2015年增长21.6%；科普场馆数量稳步增加，全国共有科技馆、科学技术类博物馆1525个，比2015年增加21.2%。
与此同时，线下与线上科普活动紧密结合，产生广泛社会影响。全国各地发挥科普阵地作用，通过科技活动周、科普（技）讲座、科普（技）展览、科普（技）竞赛等多种形式，充分利用线上科普活动覆盖面广的优势，引导社会公众相信科学、依靠科学、运用科学。
值得注意的是，《规划》明确了开展群众性科普活动具体举措，如组织科技活动周、全国科普日、公众科学日、科技工作者日等国家重大科普示范活动。服务乡村振兴战略，组织实施文化科技卫生“三下乡”、科技特派团、科技特派员、科技专家和致富能手下乡等农村科普活动等。
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