“十四五”渔业高质量发展推进会召开
去年我国水产品总产量达6690万吨
2022年08月25日07:36 | 来源：人民网－人民日报
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本报福州8月24日电 （记者连锦添、李晓晴）农业农村部24日在福建宁德市召开“十四五”渔业高质量发展推进会，着力推进渔业高质量发展。
“十三五”以来，我国渔业积极转方式调结构，在产业发展、资源养护、科技装备、对外合作、执法监管等方面取得显著成效。2021年，水产品总产量6690万吨，为“菜篮子”产品稳价保供作出积极贡献，养殖产量与捕捞产量比例由“十三五”初的75∶25提高至81∶19，产业融合水平显著提高。
《 人民日报 》（ 2022年08月25日 18 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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