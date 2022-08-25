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农发基础设施基金完成全部900亿元投放

2022年08月25日07:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月24日电  （记者朱隽）为切实发挥政策性金融在基础设施投资领域的引领作用，中国农业发展银行快速推进政策性金融工具——农发基础设施基金设立和投放。截至8月20日，基金完成全部900亿元资金投放，支持市政和产业园区基础设施、交通基础设施、农业农村基础设施和能源基础设施等领域项目500余个，可拉动项目总投资超万亿元。

　　据介绍，从基金首笔投放到完成全部900亿元的投放，农发行仅用了一个月时间。在依法合规市场化运作的同时，跑出了“农发行速度”。该行充分发挥基金投资优势，做到基金和信贷联动协同，提前谋划“以投促贷”“以贷引投”工作，提升投贷联动综合质效，扎实推进重大基础设施建设项目落地。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月25日 07 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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