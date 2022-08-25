本报北京8月24日电 （记者朱隽）为切实发挥政策性金融在基础设施投资领域的引领作用，中国农业发展银行快速推进政策性金融工具——农发基础设施基金设立和投放。截至8月20日，基金完成全部900亿元资金投放，支持市政和产业园区基础设施、交通基础设施、农业农村基础设施和能源基础设施等领域项目500余个，可拉动项目总投资超万亿元。

据介绍，从基金首笔投放到完成全部900亿元的投放，农发行仅用了一个月时间。在依法合规市场化运作的同时，跑出了“农发行速度”。该行充分发挥基金投资优势，做到基金和信贷联动协同，提前谋划“以投促贷”“以贷引投”工作，提升投贷联动综合质效，扎实推进重大基础设施建设项目落地。

《 人民日报 》（ 2022年08月25日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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