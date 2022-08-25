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西藏秋收进度保持正常水平

已收获农作物面积78.3万亩

2022年08月25日07:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报拉萨8月24日电  （记者申琳、袁泉、琼达卓嘎、徐驭尧）23日，记者在西藏自治区新冠疫情防控工作第十五场新闻发布会上获悉：截至8月21日，全区已收获农作物面积78.3万亩，占农作物总播种面积的19.33%，其中收获粮食作物面积62.44万亩，占粮食播种面积的22%。全区已复种农作物11.65万亩，其中饲草10.8万亩，粮食0.28万亩，蔬菜0.56万亩。从目前情况来看，今年秋收进度与往年基本一致，保持了正常水平。

　　疫情发生以来，西藏统筹疫情防控，有序开展“三秋”重点工作。西藏自治区农业农村厅党组副书记、厅长杜杰介绍，今年以来，西藏全区各级农业农村部门认真落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，狠抓各项措施落实，全区粮食生产呈现出良好的发展态势。全区共落实粮食播种面积283.83万亩，超出国家下达任务3.03万亩。目前，秋收工作已从东至西陆续展开。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月25日 08 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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