西藏秋收进度保持正常水平
已收获农作物面积78.3万亩
2022年08月25日07:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报拉萨8月24日电 （记者申琳、袁泉、琼达卓嘎、徐驭尧）23日，记者在西藏自治区新冠疫情防控工作第十五场新闻发布会上获悉：截至8月21日，全区已收获农作物面积78.3万亩，占农作物总播种面积的19.33%，其中收获粮食作物面积62.44万亩，占粮食播种面积的22%。全区已复种农作物11.65万亩，其中饲草10.8万亩，粮食0.28万亩，蔬菜0.56万亩。从目前情况来看，今年秋收进度与往年基本一致，保持了正常水平。
疫情发生以来，西藏统筹疫情防控，有序开展“三秋”重点工作。西藏自治区农业农村厅党组副书记、厅长杜杰介绍，今年以来，西藏全区各级农业农村部门认真落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，狠抓各项措施落实，全区粮食生产呈现出良好的发展态势。全区共落实粮食播种面积283.83万亩，超出国家下达任务3.03万亩。目前，秋收工作已从东至西陆续展开。
《 人民日报 》（ 2022年08月25日 08 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 一碗螺蛳粉 串起乡村振兴致富链
- 和风细雨，群山错落，青青稻田，乡亲采螺……一幅田园画卷在广西壮族自治区柳州市柳江区里高镇木祥屯的螺蛳养殖基地徐徐展开，几名合作社员正冒雨劳作，采集螺蛳。 距离木祥屯80公里外的柳州市工业园区里，地道的袋装螺蛳粉正逐一走下生产线，打包装箱，发往全国各地。…
相关新闻
- 评论
- 关注