世界农业科技创新论坛将在京举办
推动产学研合作与成果转化
2022年08月25日07:39 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月24日电 （记者潘俊强）记者从23日召开的2022世界农业科技创新论坛新闻发布会上获悉：由农业农村部、北京市人民政府、中国农业大学共同主办的2022年世界农业科技创新论坛将于9月24日至25日在北京市举办。论坛将邀请在全球农业科技创新领域有影响力的百位科学家、百位教育家和百位企业家，共同探讨农业科技创新领域的最前沿问题，共享农业科技创新最新成果，推动全球农业科技、政策、模式创新，推动产学研合作与成果转化，培育经济发展新动能。
《 人民日报 》（ 2022年08月25日 08 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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