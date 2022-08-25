康 岩

不久前，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作，强调“要发挥企业和企业家能动性，营造好的政策和制度环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投”。在当前巩固经济回升向好趋势大背景下，弘扬企业家精神，有助于激发企业能动性和市场活力，促进中国经济在高质量发展的轨道上行稳致远。

市场主体是我国经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，在国家发展中发挥着十分重要的作用。当下，宏观经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，充分调动各类市场主体能动性，积极践行企业家精神，让敢干、敢闯、敢投的企业多起来，有助于提高资源配置效率，激发经济增长的内生动力，推动经济重振。各类企业的投资信心更加坚定、创新活力奔涌，不仅能助力企业自身进一步发展，还会产生溢出效应，带动相关新模式、新产品、新业态蓬勃发展，为经济发展持续注入动能。

弘扬企业家精神，激发企业和企业家能动性，是释放市场活力的重要条件。在应对疫情的斗争中，许多企业创新思路，升级经营发展模式，在危机中寻求发展机遇，找到转型发展的契机。面对少数国家的贸易壁垒、技术封锁，不少企业苦心孤诣求创新，通过掌握自主技术破解了难题。企业和企业家的能动性就在于，无论面对什么样的经营困难，善于逢山开路遇水架桥，通过技术突破、产品迭代、产业升级打开机遇之门。企业家要带领企业战胜当前的困难，走向更辉煌的未来，就要在爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野等方面不断提升自己，努力成为新时代构建新发展格局、建设现代化经济体系、推动高质量发展的生力军。

企业家能动性的发挥，离不开好的政策和制度环境作保障。营造好的政策和制度环境，对激发市场主体活力、稳定宏观经济大盘具有重要意义。必须向全面深化改革要动力、要活力，围绕形成有利于完整、准确、全面贯彻新发展理念的体制机制加大改革力度，更好实现有效市场与有为政府结合，进一步完善激励与约束机制，促进供给与需求良性互动，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投，为市场持续回暖注入持久动力。

企业的发展和企业家的成长，离不开良好的政策环境，离不开人民群众的信任和支持。把自身发展同国家和人民需要结合起来，企业才能获得更大发展空间，同时为社会作出更大贡献。把企业发展同国家繁荣、民族兴盛和人民幸福紧密结合起来，将企业家精神落实到办好企业、报效祖国、回馈人民的行动中，企业家就能实现更大的社会价值，企业也才能走得更稳、走得更远。

《 人民日报 》（ 2022年08月25日 05 版）

(责编：王震、陈键)

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