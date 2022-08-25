拓展农业多种功能
大力促进乡村产业发展（有的放矢）
产业振兴是乡村振兴的重中之重。习近平总书记指出：“产业是发展的根基，产业兴旺，乡亲们收入才能稳定增长。”近年来，我国乡村产业有了长足发展，但仍然存在产业链条短、融合层次低和技术水平不高等问题。全面推进乡村振兴，需要进一步拓展农业多种功能，促进农村一二三产业融合发展，加快构建现代乡村产业体系，实现产业兴旺。
做大做强农产品加工业。农产品加工业沟通城乡、连接工农，是重要的富农惠民产业。要紧扣“粮头食尾”“农头工尾”，以农产品加工业为重点打造农业全产业链，推动种养业向前后端延伸、上下游拓展，由卖“原字号”农产品更多向卖制成品转变，推动产品增值、产业增效。围绕县域农业主导产业，引导县域农业产业化龙头企业牵头组建农业产业化联合体，前端联结农业研发、育种、生产等环节，后端延展加工、储运、销售、品牌、体验、消费、服务等环节，优化提升产业链供应链水平，实现全环节提升、全链条增值、全产业融合。强化农业品牌建设，打造区域公用品牌，加强农产品地理标志管理和品牌保护，引导龙头企业与农户等共创品牌。
坚持绿色引领，拓展农业多种功能。践行绿水青山就是金山银山的理念，以乡村休闲旅游业为重点拓展农业多种功能，培育生态环保产业，开发可再生能源，做到保护与开发并重、传统与现代融合，推动乡村农文旅一体化发展。保护生态资源和乡土文化，发掘生态涵养产品，坚持生态优先、绿色发展。依托乡村资源打造乡村休闲体验产品，围绕多功能拓展、多业态聚集、多场景应用，开发乡宿、乡游、乡食、乡购、乡娱等综合体验项目，推动乡村休闲旅游业高质量发展。保护好传统村落、民族村寨、农业遗迹等农业物质遗产，传承好民俗文化、传统手工艺等非物质遗产，利用好稻田、茶园、花海、牧场等田园风光，推动休闲观光农业转型升级。
坚持科技赋能，打造农村产业融合发展新载体新模式。抓住科技发展机遇，培育农业农村新产业新业态。坚持科技兴农，以发展农村电商为重点拓宽商贸流通渠道，促进乡村产业和科技互促联动，助力农业全产业链发展。引导平台企业、物流、商贸、供销等主体到农村布局，大力发展农村电商，积极发展新型流通业态，加快培育农商产业联盟、农业产业化联合体等新型产业链主体，提升产加销一体化水平。依托现代农业产业园、农业科技园区、农产品加工园区、农村产业融合发展示范园等，打造农村产业融合发展的平台载体，形成多主体参与、多要素聚集、多业态发展、多模式推进的融合格局。
健全完善政策体系，加强制度保障。破解钱、地、人等制约乡村产业发展的主要问题，推动技术、资本、人才等各类要素向乡村集聚。优化财政投入结构，加强一般公共预算投入保障，提高土地出让收入用于农业农村的比例。健全乡村金融服务体系，发挥好农业政策性金融作用，支持发展农业供应链金融，发挥全国农业信贷担保体系作用，加大乡村产业项目融资担保力度。加强乡村产业发展用地保障，稳妥有序推进农村集体经营性建设用地入市，盘活农村存量建设用地。积极引导城市工商资本下乡，优化乡村营商环境，鼓励工商资本发展乡村产业。
（作者单位：湖北工业大学经济与管理学院）
《 人民日报 》（ 2022年08月25日 11 版）
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