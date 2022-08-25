加强监测预警搞好生产自救 农业农村部紧急部署今年第9号台风“马鞍”防御工作
人民网北京8月25日电 （记者李栋）据中央气象台预报，今年第9号台风“马鞍”预计25日在广东珠海至湛江一带沿海登陆。台风“马鞍”带来的强风暴雨可能给农（牧、渔）业生产带来不利影响。农业农村部紧急部署台风防御工作，要求有关地区切实做好台风防御和灾后生产恢复工作，确保人民生命财产安全和农业生产安全。
当前正值南方中稻抽穗灌浆、晚稻分蘖的关键时期，畜牧生产的重要时期，也是伏季休渔结束、海上渔业捕捞生产旺季，台风“马鞍”带来的强风、大浪、暴雨可能导致作物受淹、水产养殖业受损。
农业农村部相关负责人表示，各级农业农村部门要始终绷紧防灾减灾这根弦，对台风登陆的重点地区，要组织机关干部进村入户，广泛动员发动，提早落实好防御措施，切实减轻灾害影响，确保农（牧、渔）民生命财产安全和农业生产安全。
同时，要加强监测预警。加强与气象、应急、水利、海洋等部门的沟通会商，密切关注“马鞍”移动路径、强度和天气、海浪变化，分析研判对农（牧、渔）业生产的影响，及时发布预警信息。加强应急值守，提早制定防御方案，强化灾情调度，主动收集、核实和反映灾情，提高信息的时效性和准确性。
在推进科学防灾方面，搞好生产自救。农业农村部要求，立即动员相关海域作业渔船和养殖人员尽快回港或就近避风、避浪，及时加固维护渔港设施和堤坝，做好养殖设施防护等各项工作。组织农民抢收已成熟的作物，做好果树、大棚设施等防风处理，及时疏通田间沟渠，防止发生大面积内涝。抓紧畜禽圈舍排险加固，彻底清理疏浚畜禽养殖场排水系统。
农业农村部强调，要组织专家核查评估灾害影响，帮助和指导农牧渔民搞好生产恢复。加大机具和人力投入，及时排涝除渍，加强肥水管理，促进受灾作物恢复生长。做好受灾畜牧养殖场户的畜禽补栏和生产技术指导。尽快修复台风损毁的港口、堤坝、渔船、鱼塘和养殖设施，帮助养殖户及时补充被冲走的鱼苗。加强动物疫病防控和农作物病虫害监测防治。督促有关保险机构对参保渔船等设施和农作物尽快定损、理赔。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 一碗螺蛳粉 串起乡村振兴致富链
- 和风细雨，群山错落，青青稻田，乡亲采螺……一幅田园画卷在广西壮族自治区柳州市柳江区里高镇木祥屯的螺蛳养殖基地徐徐展开，几名合作社员正冒雨劳作，采集螺蛳。 距离木祥屯80公里外的柳州市工业园区里，地道的袋装螺蛳粉正逐一走下生产线，打包装箱，发往全国各地。…
- 评论
- 关注