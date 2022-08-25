人民网北京8月25日电 （记者李栋）据中央气象台预报，今年第9号台风“马鞍”预计25日在广东珠海至湛江一带沿海登陆。台风“马鞍”带来的强风暴雨可能给农（牧、渔）业生产带来不利影响。农业农村部紧急部署台风防御工作，要求有关地区切实做好台风防御和灾后生产恢复工作，确保人民生命财产安全和农业生产安全。

当前正值南方中稻抽穗灌浆、晚稻分蘖的关键时期，畜牧生产的重要时期，也是伏季休渔结束、海上渔业捕捞生产旺季，台风“马鞍”带来的强风、大浪、暴雨可能导致作物受淹、水产养殖业受损。

农业农村部相关负责人表示，各级农业农村部门要始终绷紧防灾减灾这根弦，对台风登陆的重点地区，要组织机关干部进村入户，广泛动员发动，提早落实好防御措施，切实减轻灾害影响，确保农（牧、渔）民生命财产安全和农业生产安全。

同时，要加强监测预警。加强与气象、应急、水利、海洋等部门的沟通会商，密切关注“马鞍”移动路径、强度和天气、海浪变化，分析研判对农（牧、渔）业生产的影响，及时发布预警信息。加强应急值守，提早制定防御方案，强化灾情调度，主动收集、核实和反映灾情，提高信息的时效性和准确性。

在推进科学防灾方面，搞好生产自救。农业农村部要求，立即动员相关海域作业渔船和养殖人员尽快回港或就近避风、避浪，及时加固维护渔港设施和堤坝，做好养殖设施防护等各项工作。组织农民抢收已成熟的作物，做好果树、大棚设施等防风处理，及时疏通田间沟渠，防止发生大面积内涝。抓紧畜禽圈舍排险加固，彻底清理疏浚畜禽养殖场排水系统。

农业农村部强调，要组织专家核查评估灾害影响，帮助和指导农牧渔民搞好生产恢复。加大机具和人力投入，及时排涝除渍，加强肥水管理，促进受灾作物恢复生长。做好受灾畜牧养殖场户的畜禽补栏和生产技术指导。尽快修复台风损毁的港口、堤坝、渔船、鱼塘和养殖设施，帮助养殖户及时补充被冲走的鱼苗。加强动物疫病防控和农作物病虫害监测防治。督促有关保险机构对参保渔船等设施和农作物尽快定损、理赔。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经