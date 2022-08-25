李晓婷、何宗渝、周凯

新华社重庆8月24日电（记者李晓婷、何宗渝、周凯）一台自动驾驶数智科技体验舱，让人身临其境感受智能网联带来的出行变化；一场云上互动数字展，让文物爱好者得以领略大足石刻的魅力；一条柔性生产线，让传统制造企业迈向高端定制生产……

2022中国国际智能产业博览会22日开幕以来，参展企业展示的新技术、新产品、新业态令人目不暇接。这些由数字技术衍生出的新供给，正带动需求端的变化，为经济高质量发展注入新动能。

近年来，我国积极推进5G、工业互联网、云计算等数字技术发展，不断提高数字技术创新能力和供给能力。

“滴滴，滴滴……”在本届智博会万基泰科工集团的展台上，一台机器人发出警报，某地一化粪池有毒有害气体即将超过限值。中控系统随即下达指令，机器人便自动向化粪池投放生物复合菌以分解有毒气体，几分钟后警报自动解除。

“我们自主研发的地下有限空间危险源人工智能管控机器人系统，不仅可检测地下管网潜在危险并自动处置，还能通过地面音视频等信息数据融合，对地面治安情况进行实时监控并发出预警信息。”万基泰科工集团副总工程师匡海军说。

智能设备“嗡嗡”作响，一块块5G通信模块快速通过生产线；只需一个指令，智能仓储系统便能从1万余盘原料中找到需要的那一盘……走进重庆盟讯电子科技有限公司，随处可见智能化生产场景。

多年前，盟讯只是一个传呼机代工工厂。“正是靠数字技术驱动产业转型，我们才逆袭成为行业专精特新‘小巨人’企业。”盟讯公司副总工程师陈菁说。

数字技术不仅正帮助企业转型升级、提质增效，还激活了人们对智慧生活的需求——AI虚拟主播可根据不同直播内容变化声音、形象，跨境电商加速发展让我们动动手指就能买到进口商品……以网络购物、直播带货等为代表的数字消费新业态、新模式，逐渐成为社会大众特别是年轻人喜爱的消费方式。

中国信息通信研究院发布的数据显示，2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，占GDP比重达到39.8%。数字经济为我国推动经济高质量发展增添动力。

以重庆为例，本届智博会期间，重庆签约重大招商项目70个、合同投资额2121亿元，涵盖了智能网联汽车、软件信息、智能制造等多个领域。以智博会为重要平台，近年来重庆通过“外引内育”，着力打造“智造重镇”、建设“智慧名城”，累计实施4700余个智能化改造项目，建设734个数字化车间、127个智能工厂，示范项目生产效率提升了58.9%，累计集聚规上数字经济核心产业企业1704家。

“汽车和电子是重庆两大支柱产业，以数字技术为牵引，我们的电子产业正从以代工生产为主，向‘芯屏器核网’‘云联数算用’全面拓展；汽车产业也从以整车及零部件生产为主，向新能源、智能化方向跃升，经济高质量发展不断迈出新步伐。”重庆市经信委主任蓝庆华说。

(责编：王震、陈键)

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