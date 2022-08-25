放下城里的家业，为村民过上好日子返乡创业
出生于1991年的立克拢拢，他的家乡在四川乐山市马边彝族自治县雪峰村，这里地处小凉山腹地，是一个彝族聚集村。
2013年，立克拢拢大学毕业后与朋友合伙在成都创办了一家机械加工公司。“虽然在成都买房安家了，可家乡依然是我的牵挂。特别是逢年过节回家时，看到泥泞的小路、破旧的房子，想到村里的孩子还要在这样的环境里成长，总觉得不是滋味。”立克拢拢说，他脑海里渐渐有了一个念头，“我要回去，想办法让乡亲们过上好日子”。
“那时候除了家人不理解，村里也有不少说风凉话的人，认为我是在外面混不下去才回来的。”面对这些，立克拢拢没有退缩，反而更加坚定了返乡的决心。2015年，立克拢拢卖掉公司股份和成都房产，带着所有积蓄毅然返乡创业。回想起当初回乡创业的决定，他说：“谁让我的根在这儿呢！年轻就要敢闯，我不想让青春留有遗憾。”
经过多方考察，立克拢拢发现雪峰村草地资源丰富，养牛有得天独厚的优势，加之牛肉价格波动小，市场需求量大，只要掌握好了技术，养牛项目一定能够成功。于是，立克拢拢流转100亩土地种草，建起1300平方米的厂房，创办起彝诚肉牛养殖合作社。
彝诚肉牛养殖合作社在不到一年时间里，利润达16万元，迎来了“开门红”。务实肯干的立克拢拢，不仅让家人的态度有了转变，也得到了村民们的认可。看到养牛有赚头，越来越多的年轻人跟着立克拢拢学技术，加入了合作社。
2016年，立克拢拢当选为雪峰村党支部书记、村委会主任。那时的雪峰村仍然是贫困村，248户村民中，建档立卡的贫困户便有115户。村里的路还是毛坯路，一下雨就寸步难行；大多数村民房屋是土墙房，一些家庭更是连电都没通。扶贫之路任重道远，立克拢拢感觉肩上的担子沉甸甸的。
“他刚当村党支部书记的时候我们还质疑他的能力，因为他才20多岁，年龄太小。但看到他每天带着大家一起修路、建房，还给村民家里打扫卫生，我们对他的看法有了很大改变。”哑口组村民小组长娄苟世机说。
雪峰村以前通往外界的路全是峭壁陡坡，村民出门很不方便。“我们西宁湾通组公路24道拐修建的时候，支书每天一早就带着两三个馒头来到施工现场，组织带领党员和青年群众，采用人拉车的办法，终于把这条公路修通，现在这条路还成了一条网红路。如果没有他带领着干，路根本就通不了。”村老支部书记偶其支子说。2017年至2020年，雪峰村一共修建了24.6公里的硬化道路。
路修通了，开始解决村民们住的问题。立克拢拢召开户长会议宣讲脱贫攻坚住房建设政策，亲自到每家每户指导住房建设。2017年，雪峰村在他的带领下先后实施彝家新寨建设84户、易地扶贫搬迁建设52户、其他形式住房建设83户，全村安全住房覆盖率达到100%，同时，全面实施电网、饮水、通讯改造工程，实现了“四通”。
“光是基础设施建设，远远不够，我最大的目标是让乡亲们的钱包鼓起来。”立克拢拢把全村脱贫致富的关键聚焦在产业发展上。他紧扣“支部+合作社+农户”的股份发展思路，变政府“直接投入”为“股份合作”，以村级扶贫资金和贫困户产业发展资金入股肉羊、肉牛养殖等产业。2017年，在村“两委”的带领下，雪峰村115户612名贫困群众全部脱贫。
贫苦的雪峰村已经成为过去，如今的雪峰村焕发着勃勃生机。对于下一步如何将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，立克拢拢充满信心：“我将带领更多的年轻人扎根基层，艰苦奋斗、无私奉献，让老百姓的钱袋子再鼓一点，让乡亲们的小日子再美一点。”
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