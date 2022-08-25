交通运输部：全国高速公路和港口航道保持畅通
人民网北京8月25日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行8月例行新闻发布会，介绍沿海和内河港口航道规划建设情况。交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，从交通网络畅通情况看，全国高速公路和港口航道保持畅通，货车通行过度管控问题总体上得到解决。与4月18日相比，8月23日全国高速公路货车流量增长11%。
从物流指标运行情况看，与4月18日相比，8月23日全国铁路货物发送量、公路货运量、主要国际航空口岸货邮运输量、邮政快递业务量分别增长2%、6.2%、40.5%、33.1%，监测港口完成货物吞吐量基本持平。
从重点枢纽运行情况看，7月上海港已全面达产，8月份以来，上海港集装箱日均吞吐量为13.7万标箱；浦东机场和白云机场恢复至正常水平。
下一步，针对部分地区零星散发疫情，交通运输部将充分发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，强化部门协同和部省联动，高效统筹好疫情防控和物流保通保畅工作，全力以赴做好重点物资等运输保障工作。
一是加强值班值守，全力保障交通网络畅通有序。持续加强交通网络运行监测，指导各地科学精准实施通行管控措施，坚决杜绝擅自关闭关停交通基础设施、擅自设置防疫检查站点；加强跟踪调度和督办转办，一事一协调解决物流不通不畅问题，严防通行管控层层加码、“一刀切”问题反弹，全力保障交通网络畅通。
二是加强统筹调度，全力保障重点地区物资运输。紧盯西藏、海南等地区疫情形势变化，加强对涉疫地区及周边地区的统筹调度，强化区域协同联动，持续优化完善通行保障措施，全力做好涉疫地区医疗防控物资、生活必需品、政府储备物资、邮政快递等民生物资和农业、能源、原材料等重要生产物资以及重点外贸外资企业物资运输保障工作。
三是加强督促落实，全力做好交通物流疫情防控。动态更新交通物流领域疫情防控工作指南，指导交通物流企业，以及公路服务区、港口码头、铁路车站、航空机场等经营单位严格落实常态化疫情防控举措，严格执行消毒消杀、佩戴口罩、核酸检测、接种疫苗、健康监测等疫情防控要求，严防疫情通过交通物流渠道传播。
四是加强总结评估，全力推动常态化机制建设。总结评估前期物流保通保畅工作中的经验做法，着力补短板、强弱项，进一步健全应急物流保障工作机制，完善应急指挥调度体系，建立物流运行监测制度，推动物流保通保畅工作长效化、制度化、规范化运行，为常态化疫情防控形势下做好物流保通保畅工作提供制度保障。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部等部门：加强高速公路服务区、普通公路沿线充电基础设施建设
- 人民网北京8月25日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，近日，交通运输部、国家能源局、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司印发了《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》(以下简称《行动方案》)。《行动方案》明确，加快推进公路沿线充电基础设施建设，力争到2022年底前，全国除高寒高海拔以外区域的高速公路服务区能够提供基本充电服务；到2023年底前，具备条件的普通国省干线公路服务区(站)能够提供基本充电服务；到2025年底前，高速公路和普通国省干线公路服务区(站)充电基础设施进一步加密优化，农村公路沿线有效覆盖，基本形成“固定设施为主体，移动设施为补充，重要节点全覆盖，运行维护服务好，群众出行有保障”的公路沿线充电基础设施网络，更好满足公众高品质、多样化出行服务需求。…
相关新闻
- 评论
- 关注