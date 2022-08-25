人民网北京8月25日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行8月例行新闻发布会，介绍沿海和内河港口航道规划建设情况。交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，从交通网络畅通情况看，全国高速公路和港口航道保持畅通，货车通行过度管控问题总体上得到解决。与4月18日相比，8月23日全国高速公路货车流量增长11%。

从物流指标运行情况看，与4月18日相比，8月23日全国铁路货物发送量、公路货运量、主要国际航空口岸货邮运输量、邮政快递业务量分别增长2%、6.2%、40.5%、33.1%，监测港口完成货物吞吐量基本持平。

从重点枢纽运行情况看，7月上海港已全面达产，8月份以来，上海港集装箱日均吞吐量为13.7万标箱；浦东机场和白云机场恢复至正常水平。

下一步，针对部分地区零星散发疫情，交通运输部将充分发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，强化部门协同和部省联动，高效统筹好疫情防控和物流保通保畅工作，全力以赴做好重点物资等运输保障工作。

一是加强值班值守，全力保障交通网络畅通有序。持续加强交通网络运行监测，指导各地科学精准实施通行管控措施，坚决杜绝擅自关闭关停交通基础设施、擅自设置防疫检查站点；加强跟踪调度和督办转办，一事一协调解决物流不通不畅问题，严防通行管控层层加码、“一刀切”问题反弹，全力保障交通网络畅通。

二是加强统筹调度，全力保障重点地区物资运输。紧盯西藏、海南等地区疫情形势变化，加强对涉疫地区及周边地区的统筹调度，强化区域协同联动，持续优化完善通行保障措施，全力做好涉疫地区医疗防控物资、生活必需品、政府储备物资、邮政快递等民生物资和农业、能源、原材料等重要生产物资以及重点外贸外资企业物资运输保障工作。

三是加强督促落实，全力做好交通物流疫情防控。动态更新交通物流领域疫情防控工作指南，指导交通物流企业，以及公路服务区、港口码头、铁路车站、航空机场等经营单位严格落实常态化疫情防控举措，严格执行消毒消杀、佩戴口罩、核酸检测、接种疫苗、健康监测等疫情防控要求，严防疫情通过交通物流渠道传播。

四是加强总结评估，全力推动常态化机制建设。总结评估前期物流保通保畅工作中的经验做法，着力补短板、强弱项，进一步健全应急物流保障工作机制，完善应急指挥调度体系，建立物流运行监测制度，推动物流保通保畅工作长效化、制度化、规范化运行，为常态化疫情防控形势下做好物流保通保畅工作提供制度保障。

(责编：王连香、吕骞)

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