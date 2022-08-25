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中国航天员王亚平：愿我们在全球发展倡议共识下，以更大的太空视野，以更勇敢的探索雄心，为了人类美好的明天共同努力！

2022年08月25日16:22 | 来源：央视网
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8月12日，由中共中央对外联络部指导、中国民间组织国际交流促进会主办的国际民间社会共同落实全球发展倡议交流大会以线上线下相结合的方式举行。大会主题为“携手构建全球发展共同体，助力落实2030年可持续发展议程”。多位外国元首和政府首脑通过书面或视频方式对大会召开表示祝贺。有关国家驻华使节、非政府组织、智库、企业等代表约400人参会。

中国航天员王亚平作为特邀代表出席会议并发言。王亚平深情回顾了两次太空飞行的三个难忘瞬间并表示，愿国际民间社会在全球发展倡议共识下，以更大的太空视野，以更勇敢的探索雄心，为了人类共同的梦想，为了人类共同美好的明天，为了孩子们绽放的笑脸，共同努力！

(责编：赵欣悦、白宇)
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