新华社北京8月25日电（记者刘开雄）国家外汇管理局相关负责人25日表示，当前我国结售汇市场运行平稳，8月以来银行结售汇和涉外收付款呈现双顺差局面。

外汇局表示，一直以来，我国外汇市场表现出较强的韧性。货物贸易呈现较高顺差，实际利用外资保持增长，持续发挥稳定跨境资金流动和外汇市场的基本盘作用。

同时，8月以来境外投资者总体净买入我国证券，体现了人民币资产的长期投资价值。

“当前，我国外汇市场主体参与更趋理性，保持‘逢高结汇’的交易模式，汇率预期平稳，有助于人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。”外汇局上述负责人说。

(责编：赵欣悦、白宇)

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