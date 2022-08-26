商务部回应美将7家中国实体列入出口管制清单
2022年08月26日05:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京8月25日电 （记者谢希瑶）针对近日美国商务部发布消息称美国将7家中国相关实体添加到其出口管制清单中，商务部新闻发言人束珏婷25日表示，中方对此坚决反对。美方应立即停止错误做法。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和机构的合法权益。
在当天举行的商务部网上例行新闻发布会上，束珏婷强调，美方一再泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，动用国家力量对他国企业和机构进行打压遏制，将7家中国实体列入出口管制“实体清单”。美方的做法严重损害中美企业间正常经贸往来合作，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定，这不利于中美两国，也不利于整个世界。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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