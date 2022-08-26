人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“十四五”期间我国首条1500万吨输量级输油管道投产

2022年08月26日08:24 | 来源：人民网
小字号
董东原油管道安丘站。受访者供图
董东原油管道安丘站。受访者供图
12345

人民网北京8月26日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，国家石油天然气基础设施重点项目——董东原油管道24日正式投产，这是“十四五”期间我国投产的首条1500万吨输量级输油管道，有助于满足山东省、长江中下游地区经济发展能源需要，优化我国中东部地区供能结构。

据介绍，董东原油管道年设计输油能力1500万吨，全长365公里，主要输送青岛董家口港区接卸的进口原油，在东营站与东临复线（东营—临邑）连接，输往鲁宁管道（临邑—仪征），服务山东省及长江沿线炼油炼化企业。自8月15日9时18分起，董东原油管道从董家口输油站开始，逐段进入投产阶段。8月24日，管道实现全线投产一次成功。

“该管道投产后，将逐步替代已运行30余年的东黄线（东营—黄岛）等老旧原油管道，提升输油能力260万吨/年，日输量达到4.3万吨，对国家管网集团老旧管道综合治理、山东区域油气管网布局优化、进口原油资源统一调配等都将发挥重要作用。”国家管网集团有关负责人表示。

(责编：乔业琼、吕骞)分享让更多人看到

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部