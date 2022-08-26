四川宣汉——
数字化助力基层治理精细化
2022年08月26日08:52 | 来源：人民网－人民日报
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“清洁费用8140元，道路整治费用5万元……村集体银行存款余额为143773.13元。”四川省宣汉县马渡关镇烟灯村村民李兴国打开“宣汉清廉乡村”微信公众号，村里的收支情况一目了然。
“公开村集体家底后，村民对村干部信任多了，我们的工作也更好开展了。”烟灯村党支部书记王蓉说。
近年来，针对群众对基层治理意识不强、积极性不高、参与度低等问题，宣汉县探索数字化助力基层治理精细化，推出“宣汉清廉乡村”微信公众号，将涉及村（社区）的财务收支、惠民政策、项目建设等信息同步更新到平台上。目前全县423个村（社区）主动公示公开村级“三资”“三务”信息36万余条，各类惠民政策信息1200余条，收到群众问题诉求及意见建议200余条。
除了推行村务公开，该县还着力构建和谐社区，在城镇居民小区推出“家园党建”小平台，建立了社区党委、居民小区党支部、楼宇党小组三级组织体系。在小区党支部的组织下，小区内警察、律师、教师等群体组建起“小区志愿帮帮团”，为居民解决行道树覆盖率低、小区停车难等民生问题，受到群众好评。
《 人民日报 》（ 2022年08月26日 10 版）
(责编：王震、陈键)
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