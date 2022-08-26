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“不到20分钟药就送到了，真是太方便了！”家住北京市朝阳区的牛先生说，晚上遛弯时他不小心扭伤了脚，在网上下单了云南白药喷雾、壮骨膏等药品救急，送药上门服务让自己省心不少。

不久前，工信部、国家卫健委、国家医保局、国家药监局四部门联合印发《关于加强短缺药品和国家组织药品集中采购中选药品生产储备监测工作的通知》（以下简称《通知》），完善短缺药品分级应对管理措施，指导监督企业履行好信息填报义务。《通知》发布了包括叮当快药等10家企业在内的“重点短缺药品储备企业”名单，鼓励增强药品供应保障能力，更好地满足人民群众的健康需求。

叮当快药既是一款在线购药APP，也是叮当健康旗下的即时健康到家服务品牌。近年来，该企业持续强化优化供应链建设，与制药及药品分销企业积极展开战略合作，了解和满足市场用药需求，帮助协调药品临时性调配，为实现供需匹配搭建数字化对接桥梁。

“作为国内实时到家数字药房行业重要的产品和服务提供商，我们以合作联盟的形式完善供应体系建设，维持科学、合理的药品储备量。”叮当健康董事会主席兼总裁杨文龙介绍。

通过大数据、云计算、5G应用等技术方面的不断探索，叮当快药将电子围栏技术、手机拣货系统、智能运力调度等技术应用到线上线下一体化运营管理当中。通过研发系统，还可以实时预测各城市、各门店相关药品的需求量，再借助智能路径规划、智能拣货、智能调度等系统，提升产品分拣配送效率，实现运力科学分配，保障药品的跨区域调配和及时供应。

在不断强化医药服务和专业药品配送能力的基础上，叮当快药还上线了到家健康检测服务，逐步构建和完善一站式“医药检险”大健康生态体系。

“目前，我们的配送网点主要由17个城市的数百家智慧药房组成，致力于实现全天候服务响应、28分钟送药到家，同时为用户提供在线健康咨询、慢病及健康管理等高效便民的健康服务。”杨文龙说，“我们希望能让用户以更方便的路径、更合理的价位享受到更全面的医疗健康产品和服务。”

叮当快药提供24小时“在线健康咨询”“网订店送”和“无接触配送”服务，足不出户即可满足防疫物资需求和用药需求，能够有效应对疫情防控阶段不便前往医院和药店的状况。疫情期间，配送员克服困难，坚持无接触“安心达”配送守护市民健康。在北京，为保障正常配送，每个配送小哥都承担起数倍于平日的配送量，药房取药和药品交付过程均坚持无接触的取货方式，确保每一单安全及时送达。

疫情期间，由于需要实时监测血糖值，上海赵先生的父亲急需一台血糖仪，当时多个线上平台显示缺货、系统配送无法到达。叮当快药药师服务热线紧急开启“绿色通道”，协调远距离门店将血糖仪配送到家。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 11 版）

(责编：王震、陈键)

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