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矿山修复  绿色转型

2022年08月26日08:53 | 来源：人民网－人民日报
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近年来，河北省迁安市践行绿水青山就是金山银山的理念，全面推进矿山生态修复和综合整治，累计修复矿山3万余亩。其中，金岭矿山生态园经过多年建设，栽植各类苗木13万株，完成了从“矿区”到“景区”的绿色转型。图为8月25日，金岭矿山生态园内绿草如茵、山清水秀。

史家民摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 01 版）

(责编：王震、陈键)
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