新华社南京8月25日电 全国农业科技创新工作会议8月25日在江苏省南京市召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：农业现代化，科技是根本性决定性力量。长期以来，广大农业科技工作者围绕农业农村发展，把论文写在大地上、把成果送进亿万农民家，为实现农业稳产增产、促进农民持续增收、打赢脱贫攻坚战和推动乡村建设作出了重要贡献。谨向广大农业科技工作者致以诚挚问候！要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，围绕农业高质高效，把农业科技摆在突出重要位置，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，持续推进农业科技创新与推广应用。要完善农业科技创新体制机制，更大激发企业和人才创新活力，更大力度推动产学研用深度融合，抓实抓好农业关键核心技术攻关、人才培养和成果转化等重点任务，加快农业科技现代化，为保障粮食安全和全面推进乡村振兴作出新的更大贡献！

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要认真贯彻习近平总书记关于农业科技创新的系列重要指示精神，落实李克强总理批示要求，加快推进农业科技进步和创新驱动发展，为保障国家粮食安全、实现中国特色农业现代化提供强有力的支撑。

胡春华指出，要坚持以现实需求为导向，加快培育重要农产品优良品种，研发推广适用农机具和现代农业投入品，提高现代化设施种养水平，创新推广现代耕作技术模式。要遵循农业科技规律和特点，切实加强基础工作，久久为功、因地制宜扎实推进，强化创新成果集成应用，大力发展社会化服务。要集中力量推动农业科研攻关加快取得突破，突出成果导向，强化平台支撑和国际交流合作，牢牢守住生物安全底线。各地区各有关部门要把加快农业科技创新摆在更加重要位置来抓，实施好种业振兴行动和农业关键核心技术攻关，切实加强组织领导和支持保障，大力推动科技成果市场化应用，确保每年都有新进展、收到新成效。

会前，胡春华到南京农业大学、江苏省农科院进行实地调研，并考察了2022全国农业高新技术成果交易活动。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 02 版）

(责编：王震、陈键)

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