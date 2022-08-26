姜琳、刘夏村

养老金关系亿万退休人员生活。人力资源和社会保障部养老保险司副司长亓涛25日表示，党的十八大以来，养老保险事业快速发展，积累了坚实物质基础，制度运行更加稳健，基金更可持续，能够保证养老金按时足额发放。

亓涛在当天中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上说，2021年企业职工基本养老保险基金收入4.4万亿元，基金支出4.1万亿元，当期收支总体平衡，略有结余，今年以来基金运行继续保持平稳态势。

今年1月，基本养老保险全国统筹制度启动实施，对基金困难省份的支持力度更大，上半年已完成1240亿元的资金调拨工作，有力支持了困难省份的养老金发放。当前企业职工基本养老保险基金累计结余5.1万亿元，有较强的保障能力。

此外，财政有补助，长远有储备。中央财政对企业职工基本养老保险基金的补助力度持续加大，今年达到6500亿元左右，并重点向西部地区和老工业基地倾斜。全国统筹实施后，还建立了地方财政的投入机制。全国社保基金有超过2.6万亿元的战略储备，中央层面已划转国有资本1.68万亿元充实社保基金。

今年我国按照4%的比例继续上调退休人员养老金。“目前，增发的养老金已发放到位。”亓涛说，“下一步，还将综合采取一系列措施，推动养老保险制度不断改革完善，促进制度更加公平更可持续，保证养老金的按时足额发放。”

新华社北京8月25日电

(责编：王震、陈键)

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