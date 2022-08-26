新华社北京8月25日电（记者潘洁、安蓓）记者25日了解到，国家发展改革委等七部门已于近日印发了关于新时代推进品牌建设的指导意见，提出开展中国品牌创建行动，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

品牌是高质量发展的重要象征，加强品牌建设是满足人民美好生活需要的重要途径。意见明确，将进一步引导企业加强品牌建设，进一步拓展重点领域品牌，持续扩大品牌消费，营造品牌发展良好环境，促进质量变革和质量提升，久久为功促进品牌建设高质量可持续发展。

意见提出，到2025年，基本形成层次分明、优势互补、影响力创新力显著增强的品牌体系；到2035年，布局合理、竞争力强、充满活力的品牌体系全面形成，中国品牌综合实力进入品牌强国前列。

意见明确，在培育产业和区域品牌方面，要打造提升农业品牌，壮大升级工业品牌，做强做精服务业品牌，培育区域品牌；在支持企业实施品牌战略方面，要提升技术和质量水平，塑造提升品牌形象，丰富品牌文化内涵，发挥大型骨干企业示范引领作用；在扩大品牌影响力方面，要鼓励品牌消费，引导品牌国际化，积极参与国际合作；在夯实品牌建设基础方面，要加强品牌保护，强化质量基础设施，加强人才队伍建设。

意见还提出了加强组织协调、营造良好环境、培育品牌标杆、加强品牌宣传等具体组织保障措施。

(责编：王震、陈键)

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