吴秉泽 王新伟

精细调度加强巡检

受7月上旬以来晴热高温天气影响，湖南90%以上面积出现气象、水文干旱，湘资沅澧“四水”及洞庭湖水位持续走低，多地耕地受旱，要通过抽水、引水满足农业生产灌溉需要，高温干旱也给百姓生产生活带来了明显影响。

面对旱情形势，湖南迅速启动干旱防御Ⅳ级应急响应，市、县两级累计派出工作组3519个，出动抗旱劳力129.1万人次坚守抗旱一线，以保水为关键，以保收为目标，通过提前蓄水、疏浚渠道、保证供电等方式，多措并举防旱抗旱。

在长沙市望城区高塘岭街道新河村，持续晴热高温天气给种粮大户丁四祥承包的3000亩稻田造成抽水灌溉困难。当前正值晚稻生长分蘖期，水稻对温度、水分反应最为敏感，稍有不慎会导致空壳甚至减产。

为了让庄稼“解渴”，丁四祥除了用原本安装的20多块电能表固定水泵给农田进行灌溉外，每天还与工人们背着移动水泵对覆盖不到的农田巡回灌溉，“即便耗费大量人力物力，还是有不少稻田出现了干裂。”丁四祥说。

得知情况后，国网长沙供电公司立即组织东方红“电雷锋”共产党员服务队上门，帮助丁四祥解决供水难题。经过2小时架线、装表、接线作业，汩汩水流终于源源不断涌向了稻田。“久旱逢甘霖，我心里的石头终于落了地。”丁四祥说。

抽水引水抗旱，电力是坚强保障。国网湖南电力所属各市州、区县供电公司分级成立抗旱保供电服务工作专班，主动融入地方政府抗旱工作组。截至目前，累计出动抗旱保电人员7740人次，安排专人利用无人机、红外测温等装备开展巡检检测708台次，累计巡检供电线路2683条次、变压器16435台次，通过“绿色通道”办理抗旱接电1.27万户、报装容量12.83万千瓦，保障全省1910户抽水灌溉机埠、泵站、电站等防旱抗旱重点客户安全可靠用电。

记者从湖南省防汛抗旱指挥部办公室了解到，当前旱情持续发展，全省各级各部门齐心协力应对，目前旱情总体可控。省财政厅协调农业农村、水利、应急管理等部门筹措资金1.3亿元投入抗旱；省市两级水利部门派出100多个工作组深入田间地头指导服务，科学精细调度水库、引调提水工程及时调水补水，为70多个城镇、40多处大中型灌区累计补水24.8亿立方米，保障了2000多万人、1100多万亩农作物的用水需求。

湖南省农业农村厅组织湖南农业大学、省农科院专家教授分组赶赴受灾严重地区开展技术指导服务，全省各级农业农村部门累计派出技术服务队伍3300多支；省应急管理厅协调3支队伍携带多台移动式大功率泵车，赴赫山、桃江、新邵等地开展公益保灌助农行动；气象部门抢抓有利时机开展人工增雨作业198次，增加降雨量约0.8亿立方米。（经济日报记者 刘 麟 谢 瑶）

做好抗旱装备保障

从7月中旬开始，江西遭遇了长达一个多月的干旱，持续的高温天气和日益加重的旱情，造成部分地区水资源短缺、电力供应紧张等一系列问题。江西省牢固树立以人民为中心的发展思想，立足抗大旱、抗久旱，压实责任、科学统筹、精准施策，把旱情影响及损失降到最低，全力保障经济平稳运行。

江西省防指决定自8月24日10时起将抗旱四级应急响应提升至三级应急响应，要求各地各部门按照职责分工和预案规定，全力做好抗旱救灾工作。江西省农业农村厅下发《关于切实做好农业防灾减灾保秋粮丰收工作的通知》《关于切实做好农业抗旱工作的紧急通知》《关于开展农业抗旱服务指导工作的紧急通知》，要求各地切实做好当前农业抗旱救灾工作，与此同时，陆续印发《水稻高温热害防控技术指导意见》《夏大豆抗旱增收技术指导意见》等，指导全省农业农村部门和广大农户做好抗旱保生产。

江西省农业农村厅种植业管理处处长刘国昕说，7月中旬开始，农业农村厅向全省93个涉农县派出93个“一对一”指导服务工作组共466人，会同农业农村部抗旱科技小分队，调研指导农业抗旱工作。8月中旬又派出11个干部带队的工作组赴受旱地区开展服务指导，督促各地做好抗旱救灾措施落实。目前，该厅已下沉到61个县（市、区）一线开展防旱抗旱服务指导。

持续的高温天气，也给工业经济运行带来了一定影响。“我们一方面加强防旱抗旱装备生产调度，每周调度掌握发电机、抽水泵、增雨火箭弹等生产企业及其生产能力、库存等情况，做好防旱抗旱工业品供给；另一方面，加强工业企业运行情况监测，赴地方协助指导防旱抗旱工作，全面摸排、及时掌握工业企业受影响情况，尽可能降低干旱对工业企业生产的影响。”江西省工信厅经济运行处处长付筠介绍，江西省工信厅日前下发《关于做好工业领域防旱抗旱有关工作的通知》，要求做好抗旱救灾应急工业品保障供给，切实维护好工业企业生产秩序。

截至8月23日，江西全省累计投入抗旱人数155.26万人次，投入抗旱设施机电井4.89万眼、泵站16688处、机动抗旱设备32.39万台套，投入机动运水车辆13083辆次、抗旱用电11503.67万千瓦时，减少农业因旱经济作物损失32亿元、粮食损失32.58亿元。（经济日报记者 赖永峰 刘 兴）

农技人员蹲点包片

连日来，贵州省各地各部门多措并举科学抗旱，尽力减轻干旱天气对农业生产造成的不利影响，努力做到重灾少减产、轻灾不减产、无灾多增产。

贵州省发展改革委于近日紧急下达重大水利基金4000万元，支持旱情较为严重的县实施抗旱水源工程配套管网建设，解决已蓄水（或具备蓄水条件）水库“最后一公里”问题，进一步提升水源工程抗旱保障能力。

旱情发生后，贵州省农业农村厅采取灾情日报告制度，及时调度各地受灾情况，并在此前派出92个蹲点指导组深入一线督导抗旱减灾工作的基础上，组织干部率领5个包片指导组、12个粮食和经济作物专家团队，深入各地指导开展抗旱保丰收工作。此外，该厅还会同财政部门紧急下达1500万元省级救灾资金，用于各地抗旱救灾。

当下正是部分秋粮作物产量形成的关键时期，贵州各级农业农村部门加大会商力度，实时掌握旱情，及时调剂调运灌溉设施，广辟水源，做到应灌尽灌、应浇尽浇。还根据不同旱情、不同作物，精准保障抗旱用油、用电，以及种子、化肥、地膜等农用抗旱物资。

同时，贵州积极充分发挥基层农技人员的作用，采取蹲点包片的方式，为集中连片的地块建立抗旱救灾、灾后恢复生产方案。

贵阳市要求各地紧盯“人”和“物”，按照“先生活、后生产，先节水、后调水，先地表、后地下”的原则，加大工程措施力度调水蓄水，全力保障群众饮水安全，做好农业抗旱浇灌和田间管理，保障粮食作物和经济作物生产。

六盘水市围绕主要产业，梳理出水稻、大豆玉米、蔬菜、茶叶、果园、畜禽养殖等相关产业抗旱技术要点及措施，供农业从业者、管理者参考。

遵义市组织各方力量，精准调度各类水利工程，统筹调度各类农机具，全力为农田“解渴”。截至目前，该市已投入资金2720.94万元用于抗旱救灾，新增农机具1万余台，保灌浇水53.8万亩次，累计有2.76万人次农技人员投入到农业抗旱工作。

(责编：王震、陈键)

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