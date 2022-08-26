操秀英

基础研究是整个科学体系的源头，是科技创新的原动力，决定着一个地区创新体系的深度和厚度，对于推动前沿技术突破、促进科技与经济的紧密结合具有举足轻重的作用。纵观世界发展史，世界强国无不都是科技强国，世界科技强国无不是基础研究强国。

党中央、国务院高度重视基础研究，党的十八大以来先后作出一系列重大决策部署，推动我国基础研究取得长足进步。我国基础研究的进步有目共睹——基础研究经费不断增长，量子信息、中微子、纳米、铁基超导、空间科学等领域的重大成果不断涌现，基础研究人才队伍逐步完善壮大，学科发展全面加速，国际影响力日益攀升，基础研究支撑引领经济社会发展的作用不断增强。

当前，世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命与产业革命蓬勃兴起，国际环境发生深刻复杂变化，我国经济社会发展比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，更加需要增强创新这个第一动力。习近平总书记在2021年中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上提出，要加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强。世界科技发展史证明，要实现这一战略目标，必须夯实基础研究根基，大幅提升原始创新能力。我国面临的很多“卡脖子”技术问题，根子是基础理论研究跟不上，源头和底层的东西没有搞清楚。只有持之以恒加强基础研究，不断强基固本，才能为科技创新提供源源不竭的动力。

持之以恒加强基础研究，仍要强化基础研究系统部署。重大科学突破需要长期的艰辛努力及稳定的经费支持，对数学、物理等学科的发展有较高要求，而这些学科往往又很难短期内产生突破性成果。国家层面需潜心加强基础科学研究，对数学、物理等重点基础学科给予更多倾斜。

持之以恒加强基础研究，仍需持续增加投入，建立多元化投入机制。自2019年以来，我国基础研究经费占全社会科技研究开发经费总额的比重连续3年突破6%，但与发达国家普遍占比15%以上的水平相比，差距依然很大。我国基础研究投入中，政府投入占90%多，企业和其他社会力量投入较低。除加大中央财政投入外，还要继续采取政府引导、税收杠杆等方式，探索联合资助、慈善捐赠等措施，激励企业和社会力量加大基础研究投入。

持之以恒加强基础研究，需深化科技评价及科研项目和经费管理改革，营造良好创新生态。基础研究依靠的是科学家的自由探索，从事基础研究的科学家应具有不迷信权威、敢于质疑、追求真理的科学精神，需要良好的科研环境和浓郁的学术氛围，要有良好的机制让有志于基础研究的人不用为钱发愁，不用为暂时出不了成果焦虑。

“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。”我们要以久久为功的韧劲夯实基础研究，把科技创新的底子做深做厚，努力实现高水平科技自立自强。我们有理由期待，在各方努力下，我国基础研究将迎来新的璀璨征程。

(责编：王震、陈键)

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