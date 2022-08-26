美克生能源魏琼：用科技创新共筑更安心的绿能生活
2022年08月26日13:57 | 来源：人民网
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“气候变化是本世纪全人类面临的巨大挑战，需要放下壁垒，通力合作。”近日，美克生能源董事长魏琼在参加有关活动时分享了自己对“更安心的绿能生活”主题的感悟。她表示，保障绿色能源安全稳定发展是相关领域企业的责任，储能安全将是“双碳”目标实现的关键之一。
美克生能源董事长魏琼。受访者供图
魏琼介绍，国家能源局数据显示，我国可再生能源发电装机历史性突破11亿千瓦，水电、风电、光伏发电、生物质发电装机规模稳居世界第一。储能作为新能源储存最重要的环节之一，装机规模也呈逐年上升趋势。
伴随着储能高速增长，不可忽视的是储能作为战略性新兴产业目前仍处于产业化发展初期，储能的安全性仍存在不小的挑战。“任何一个新兴的产业，碰到问题时不应惧怕，而是破局，储能作为数字能源的心脏，必须要靠得住。美克生能源核心技术‘电池安全预诊断检测技术’的成功落地，让预防锂电燃爆成为了可能。”魏琼表示，公司将继续以“血液级”电池安全预诊断检测技术为基础，构建数字能源安全运营管理体系，保障绿色能源资产稳定运行，帮助资产持有方实现收益最大化，助力各行各业的数字化、低碳化转型，用科技创新共筑更安心的绿能生活。
(责编：董童、李源)
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