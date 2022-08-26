原标题：国务院国资委首次举办ESG培训会

由国务院国资委社会责任局指导，中国社会责任百人论坛主办，国家开发投资集团有限公司承办的中央企业上市公司ESG（环境、社会责任、公司治理）培训会日前在京召开，这是国资委首次举办央企上市公司ESG专项培训。64家央企集团在京代表现场参会，320家其他央企集团及控股上市公司代表线上参加培训。

国投董事长、党组书记付刚峰表示，开展中央企业上市公司ESG培训，对于中央企业在复杂多变的环境中进一步践行ESG理念、加强ESG治理能力建设，推动上市公司绿色、稳定、可持续高质量发展，具有十分重要的意义。他强调，作为国有资本投资公司，国投要进一步探索独具特色的ESG管理体系。一是牢牢把握国有资本投资公司定位，将ESG理念融入发展战略。二是紧密结合国投实际，有效识别适合行业和国有资本投资公司业务特点的ESG关键指标体系，分层、分级、分类，制定可量化指标。三是深化ESG闭环管理，逐步实现可量化、可管控、可复核、可评价、可考核的系统化管理，实现ESG投资的长期价值。

中国上市公司协会党委书记、执行副会长柳磊分享了境内外ESG相关规则及立法实践、上市公司ESG实践及信息披露情况、中国上市公司协会将发挥自律管理作用引导上市公司提升ESG管理水平等内容，并指出上市公司ESG实践应当立足于特定的发展阶段和经济社会条件，提升长期风险防范能力、可持续发展能力，且ESG需要上市公司、投资机构、评级机构等各方市场主体共同参与、促进，推动形成健全的ESG生态体系。

中国社科院教授、中国社会责任百人论坛秘书长钟宏武讲授了《央企ESG现状、挑战与行动》课程，向学员详细介绍了ESG最新动向、央企ESG现状、央企ESG挑战、中国ESG体系等内容。他强调，当今世界ESG已成为国与国之间软实力较量的主战场，我们要站在国家战略高度，研发接轨国际、符合国情的ESG体系，建立中国标准，推动央企在ESG体系建设中发挥示范表率作用。（光明日报全媒体记者 温源）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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