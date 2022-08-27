本报记者 王俊岭

近日，国务院常务会议部署加大困难群众基本生活保障力度的举措，兜牢民生底线。8月26日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委、民政部相关负责人表示，下一步有关部门将重点从动态监测和综合帮扶等方面发力，加强组织领导、压实主体责任，切实做好困难群众的基本生活保障各项工作，坚决兜住兜牢民生底线。

扩大价格补贴范围

今年1—7月，中国居民消费价格指数（CPI）累计同比上涨1.8%，7月当月同比上涨2.7%，远低于美欧等主要经济体和多数新兴市场国家水平。

“即使国内物价涨幅不大，困难群众的感受可能也比较明显。”国家发展改革委副秘书长杨荫凯说，自今年9月份至明年3月份，将阶段性调整价格补贴联动机制，加大对困难群众的物价补贴力度。

国家发展改革委价格司司长万劲松介绍，这次阶段性调整价格补贴联动机制，主要政策内容有两条：一是扩大保障范围，二是降低启动条件。

在阶段性扩大保障范围方面，现行价格补贴联动机制覆盖了城乡低保对象、特困人员、领取失业保险金人员、孤儿等7类群体，合计约5800万人。接下来，在现行7类群体基础上，进一步将领取失业补助金人员、低保边缘人口新增纳入保障。扩围后预计可多惠及约900万人，共覆盖困难群众约6700万人。

在阶段性降低启动条件方面，将现行价格补贴联动机制启动条件中的CPI单月同比涨幅由3.5%阶段性降低为3.0%，同时保持CPI中食品价格同比涨幅达到6%时发放价格补贴等其他启动条件不变，满足任一条件即启动价格补贴联动机制。

“预计启动价格补贴联动机制的月份数量、启动地区都会明显增加，有更多地区的困难群众能够领取到物价补贴。”万劲松说。

完善社会救助体系

民政部社会救助司司长刘喜堂说，截止到今年6月份，全国城乡低保一共救助4062万人，其中城市低保对象700万人，农村低保对象3362万人；全国城市低保标准为每人每月734元、农村低保标准是每人每月554元。今年上半年，累计支出低保资金926.2亿元。下一步，将从4个方面做好低保工作：

一是加大低保政策落实力度。比如，把低保边缘家庭中的重病重残人员单独纳入低保；鼓励各地将低保审核确认权限从县下放到街道和乡镇；核算家庭收入的时候，按照规定适当扣减一些刚性支出和必要的就业成本，努力做到“应保尽保、应兜尽兜”。

二是加强低保边缘家庭认定工作。低保边缘家庭一般是指不符合低保条件，共同生活的家庭成员人均收入超过低保标准，但是低于低保标准1.5倍到2倍，同时家庭财产状况符合有关规定的家庭。现在，各级民政系统已经认定了570多万低保边缘人口，这项工作还在进一步加强。

三是切实做好急难临时救助工作。增强救助时效性，做好急难临时救助工作。比如，对受疫情影响无法返岗复工、连续3个月没有收入，也没有纳入失业保险的，可以在居住地或户籍所在地申请一次性临时救助金。

四是畅通困难群众申请救助的渠道。推进在乡镇设立“一门受理、协同办理”机制，要设置社会救助窗口，同时动员基层干部，加强主动发现、主动摸排，把“不声不响”的困难群众找出来，协助其申请救助。

确保资金落实到位

据刘喜堂介绍，指导地方为低保对象、特困人员一次性增发生活补贴，是国务院常务会议6月初布置的一项工作。目前，全国已经有17个省份全部发放完毕，各地已经累计为4018万低保对象和特困人员增发了补贴80.8亿元，占应发放困难群众总数的90%。

“我们预计这项工作8月底将全面完成，发放的资金总额预计接近100亿元。”刘喜堂说，中央财政今年安排了困难群众救助补助资金1546.8亿元，比去年增加了70.6亿元，地方财政预算也都相应加大了投入，施行专款专用的管理方式。低保等社会救助资金是民生保障的重点，及时足额发放低保等社会救助资金没有问题。

在价格补贴方面，万劲松说，价格补贴联动机制是根据各地物价涨幅来启动的，补贴标准也与当地物价涨幅挂钩，补贴资金金额需要结合各地物价涨幅进行具体测算。预计今年9月份至明年3月份，各地将向困难群众发放价格临时补贴约200亿元，其中因扩大保障范围、降低启动条件而增加补贴发放约70亿元。

“增支资金保障渠道上，除对领取失业保险金人员和失业补助金人员的增支资金，从失业保险基金中列支外，对其他困难群众增加发放的补贴资金，由中央财政分地区给予补助，其中东部地区补助30%、中部地区补助60%、西部地区补助80%。价格临时补贴由地方先发放，中央财政后结算。”万劲松说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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