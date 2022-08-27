前7月全国新开工改造城镇老旧小区4.43万个
占年度目标任务86%以上
2022年08月27日04:36 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月26日电 （记者丁怡婷）记者26日从住房和城乡建设部获悉：前7月，全国新开工改造城镇老旧小区4.43万个、734万户，按小区数计占年度目标任务的86%以上。今年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。山东、河北、湖北的小区改造项目全部开工。老旧小区改造是提升老百姓获得感的重要工作，也是实施城市更新行动的重要内容。
《 人民日报 》（ 2022年08月27日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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