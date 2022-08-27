本报北京8月26日电 （记者冉永平、徐锦庚、丁怡婷）26日，中国石化胜利济阳页岩油国家级示范区正式启动建设。该示范区由国家能源局批准设立，是继新疆吉木萨尔、大庆古龙后我国第三个国家级页岩油示范区。

据介绍，胜利济阳页岩油主要位于山东省，分布面积达7300平方千米。我国页岩油资源丰富，是推动国内原油增产稳产的重要接替领域。今年前7月，我国页岩油产量170万吨，同比增长14%。

《 人民日报 》（ 2022年08月27日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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