本报乌鲁木齐8月26日电 （记者胡仁巴）8月26日11时许，新疆首趟陆海新通道海铁联运班列从霍尔果斯铁路口岸顺利出境。

据介绍，该班列搭载越南产货值230万美元的2500吨白糖，由越南海防港通过陆海新通道海铁联运班列从广西入境，经重庆集结至乌鲁木齐综合保税区，再经中铁联集乌鲁木齐中心站搭乘乌鲁木齐国际陆港区中亚班列，经霍尔果斯口岸出境发运至哈萨克斯坦阿拉木图。

该方式将原有在海港完成的过境业务，延伸至乌鲁木齐综合保税区，在乌鲁木齐综合保税区现有的功能基础上增添了转口贸易功能，充分发挥铁海联运优势，实现物流运输无缝对接，有效缩短通关时间，大大提升了货物运输时效。

今年以来，经霍尔果斯口岸开行的班列线路已新增14条，辐射区域扩大至18个国家、45座城市。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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