本报北京8月26日电 （记者邱海峰）国家统计局26日发布的数据显示，今年全国早稻总产量2812.3万吨（562.5亿斤），比2021年增加10.6万吨（2.1亿斤），增长0.4%。

“2022年，全国早稻播种面积稳中有增，单产持平略降，早稻产量实现增长。”国家统计局农村司司长王贵荣说，2022年，全国早稻播种面积4755.1千公顷（7132.6万亩），比上年增加21.0千公顷（31.5万亩），增长0.4%。其中，浙江、湖北、广东播种面积分别增加11.1千公顷（16.6万亩）、6.1千公顷（9.2万亩）和5.7千公顷（8.5万亩），增长10.9%、5.1%和0.7%。

王贵荣表示，今年以来，国家继续提高稻谷最低收购价，加大产粮大县奖励力度，增加资金投入，多措并举稳定双季稻生产。各地层层压实粮食生产责任，落实国家稻谷补贴、实际种粮农民一次性补贴、农机购置补贴等政策，配套出台相关支持措施。浙江建立种粮成本与种粮补贴联动调整机制，实行全域水稻完全成本保险，对早稻实行订单收购全覆盖；湖北积极引导适宜地区双季稻扩面增量，充分挖掘面积潜力；广东出台扩种双季稻奖补政策，推进村企镇企合作，开展撂荒耕地复耕复种。这些政策措施进一步保障了农民种粮收益，充分调动农户种植早稻积极性。另外，上年华南部分地区气象条件较差，降水量偏少，影响早稻适时移栽，今年基本实现适期播种，面积恢复性增长。

单产方面，2022年全国早稻单产5914.3公斤/公顷（394.3公斤/亩），比上年减少3.8公斤/公顷（0.3公斤/亩），下降0.1%。其中，安徽、湖北单产分别增加93.9公斤/公顷（6.3公斤/亩）和54.0公斤/公顷（3.6公斤/亩），增长1.6%和0.9%。广东、海南、福建因阶段性低温多雨对早稻生产造成影响，单产分别减少87.0公斤/公顷（5.8公斤/亩）、59.9公斤/公顷（4.0公斤/亩）和51.1公斤/公顷（3.4公斤/亩），下降1.4%、1.0%和0.8%。

王贵荣介绍，单产持平略降的主要原因：今年早稻生长期间气象条件“两头好、中间差”。早稻播种至4月，江南、华南产区大部气温较常年同期偏高，日照时数偏多，播栽用水较为充足，阶段性“倒春寒”天气持续时间较短、影响偏轻，水热条件总体有利于早稻播种育秧、移栽返青和秧苗生长。5月至6月，江南、华南产区大部气温较常年同期偏低，阴雨日数偏多，影响早稻生育进程和光合产物形成，且部分地区出现多轮强降雨过程，影响早稻抽穗扬花。后期南方大部天气晴好，光照充足，气温偏高，利于早稻灌浆成熟。同时，各地加强田间管理，开展统防统治，病虫害得到有效防控。

王贵荣表示，在全球疫情扩散蔓延、国际环境复杂严峻的形势下，我国夏粮丰收、早稻稳产，为全年粮食丰收奠定了良好基础，为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间提供了坚实支撑。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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