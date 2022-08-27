上海探索建设氢交易平台
2022年08月27日04:55 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社上海8月26日电 （记者王默玲、桑彤）上海市发展改革委近日印发《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》，其中提出要探索建设氢交易平台，规划建设领先的氢能港口。
为助力实现“碳达峰、碳中和”目标，加快培育壮大战略性新兴产业，上海于2022年6月发布了《上海市氢能产业发展中长期规划（2022—2035年）》，其中提到，到2025年，上海氢能产业链产业规模突破1000亿元。依托临港新片区“国际氢能谷”，建设临港氢能高质量发展实践区。本次印发的若干政策正是为了进一步推动上海氢能产业发展，支持临港新片区加快打造氢能产业发展高地而制定的。
若干政策提出，探索建设氢交易平台。上海将支持国内氢能龙头企业、碳交易专业平台机构等在临港新片区联合设立统一、高效的氢能交易平台。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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