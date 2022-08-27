新华社济南8月26日电 （记者吴书光、戴小河）26日，记者从中国石化胜利油田获悉，中国石化胜利济阳页岩油国家级示范区正式启动建设。预计到“十四五”末，该示范区将实现页岩油探明地质储量1亿吨，新建产能100万吨，年产页岩油当量50万吨。

胜利济阳页岩油国家级示范区由国家能源局批准设立，是继新疆吉木萨尔、大庆古龙后我国第三个国家级页岩油示范区，预期将形成页岩油基础理论、地质评价技术、绿色开发等六方面示范成果，引领我国陆相断陷盆地页岩油高质量发展。

国家能源局党组书记、局长章建华说，从我国油气资源的总体情况看，页岩油是战略性接替资源，“十四五”期间将成为原油稳产的重要支撑。要以地质理论创新引领勘探突破，以技术进步促进降本增效，有效推动页岩油担当油气增储上产主力军重任，全力把页岩油勘探开发推向新水平。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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