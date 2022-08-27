河北邯郸固新村
古朴山乡 岁月悠长（走进传统村落）
图①：固新村和平塔与远处的固新村。
位于河北邯郸涉县南部的固新村曾名“故县村”，是藏在太行山深处的一个古朴山乡。千年“故县”，在历史上不仅是一个商贸重镇，还是加工、制造业基地，环山绕水，百姓富庶，自古就有“小江南”之称。2012年12月，固新村入选第一批中国传统村落名录。
西有垭豁山、火焰山环绕，东以马鞍山为屏，外有清漳河相抱，站在固新村村口放眼望去，青山远黛，近水含烟。巍巍八百里太行，固新村如一颗明珠镶嵌在太行山脉深深的皱褶里，沐浴着阳光，浸润着风雨。
古槐村中立，漳水绕村流。俯瞰固新村，一座座黄土与青砖混建的古楼参差相依，灰色的瓦片鳞次栉比。步入村庄，千年古槐、青石古券、民俗古居……仿佛在诉说着过往的峥嵘和岁月的悠长。
泉眼惜细流 四券卫千年
走进村庄，山水韵味扑面而来，只见潺潺清水穿街过巷，注入村内的新惠渠。水从何来？溯其源头，在村内的大庙胡同，竟见到大大小小四五个泉眼，如“喷珠屑玉各澜翻”，煞是可爱。在固新村，这样的泉眼足足有20多个。
村志记载，固新村历史悠久，北齐时村名为“松谷”，取“尘清石路，风韵松门”之意，村子曾为临水县的治所。北齐天保年间，县城迁走，改名为“故县村”。到19世纪30年代，又改为“固新”，沿用至今。
漫步村庄，最引人注目的当数分列四周、拱卫一村的4座古券。高高隆起的券拱，灰暗厚重的青石，斑驳风化的墙体……古券巍然而立上千年，默默守护着山村的安宁。
4座古券，犹如4座城门，互相对应、彼此辉映，但却各有造型、各有分工。
四券中，西券面积虽小却独具特色——它是西部各山各沟之水汇入漳河流往天津的必经地，拱门石上还刻有“万壑通津”。西券券身北侧原有18层石阶，西边有5间瓦房、5个台阶，东北面还有一附属场地，每年农历三月初三，村民都会聚在这里唱3天小戏。
就建筑形式和规模而言，南券为四券之首。古券分上下两层，上层殿宇，筒脊琉璃瓦，屋脊上有葫芦宝瓶、五脊六兽、飞檐斗拱；下层券洞，可供行人、车马通行。
古券的精巧还不止于此。固新村文化志愿者高建民介绍，古券属于古代的防御系统，精巧与安全并重。
不只古券，千百年来，固新村许多细节都蕴含“防御”之用。在村内每个胡同口，都有一座牌楼，一层高约一丈，有门可以开阖，门柱多为石制或砖砌。当门关闭时，可以从内侧插上门闩。胡同十分窄小，不利于敌人展开阵形，因此牌楼虽小却难以攻克。
青砖与黄土混建、墙体内衬木柱……历经百年风雨，固新古宅依然屹立不倒。“现在村里共留存60多座老房子，蕴含科技、美术和风土民情等诸多要素，是研究清末冀南人文历史的‘活化石’。”高建民说。
阳光透过淡淡的云雾，落在青灰的房檐上，古券券洞内车进人出、熙熙攘攘。人流如织，烟火不断，石券、石屋、石板路都染上一层明媚的金黄……在这古老的村庄里，一代又一代固新人幸福地生活。
古槐昂然立 绿叶发华滋
“傲岸千年栉风沐雨，峥嵘百代济世佑民。”村北古槐公园的青石牌坊上，镌刻着这样一副对联。穿过青石牌坊，拾级而上，越过一道屏风，千年古槐映入眼帘。
枝干横空，冠接白云。抬眼望去，古槐高大的树冠遮住了一片云天。再转到西北方向一看，古槐只有枯根朽枝的残貌，树洞如室，令人称奇。
古树有多老？过去一直是个谜，直到10多年前才有了答案：中科院古植物保护专家鉴定，固新古槐的树龄在2500年以上。
树干有多粗？古槐公园管理人员崔海鱼介绍，过去有一盲人路过此地，在树下休息了一会儿，摸到古槐，便想量量它有多粗。他用拐杖靠在树下做起点，环绕树干搂抱了9次还未摸到拐杖，感觉太累了，就倚树席地而坐，结果这回恰好摸到了拐杖。
当地人对古槐的敬意写满枝头，夏禹种树、槐翁传艺解忧难等故事流传至今。其中最广为人知的当数“槐豆赈民”。相传，明朝末年，太行山一带闹灾荒，村民只能在树下捡槐豆充饥。槐树通常一年只结一次槐豆，可固新的古槐却十分神奇，头一天村民拾完槐豆后，第二天又撒落一层……就这样，朝落夜长，一连数月，缓解了村民的饥饿之苦。
“古槐见证着村落的变迁，也守护着一方百姓。”崔海鱼说。如今，古槐虽有部分已成枯根朽枝，却依然昂头向上，生生不息。
位于村内小岗的千年黄连树，生长在西胡同的600岁“二槐”，落根于祠堂前的150岁“三槐”……寻访固新村，古树之多令人赞叹。“我们已经形成了与自然共依共存的传统。在村里，人们像保护眼睛一样去保护树木、爱护生态。”固新村党支部书记刘海芳说。
千年古槐长期生长在一处，土壤肥力有限，再加上人为踩实，通气、排水较差，对根系生长极为不利。为了保护古槐、留住乡愁，缺少田地的固新人十分慷慨。2005年，居住在古槐周围的67户农家搬迁，为古槐腾出生长空间。县、镇、村协力筹措资金，建起了古槐公园。“公园筹建时，村民不仅踊跃捐款，还主动到施工现场帮忙，累计出工两万多人次。”刘海芳说，村民还自发成立了义务护树队，目前，全村义务护树员已超50人。
匾额似丰碑 无言塑村风
如果说古券、古槐彰显了固新历史的厚重，那么，一块块老匾额则给这个山村增添了浓厚的文化气息。
行走在村内的明清古道，门额上或旧或新的金字匾额比比皆是，其中最多的是“功德匾”。匾如丰碑，诉说着动人的故事，传扬着淳朴的村风。
村里现存最早的匾额，是70多年前村民送给何双牛的。何双牛于1938年入党，是固新村第一名共产党员、首任村党支部书记。1945年何双牛带头参军，全村村民赠匾“参军先驱”。如今，这块老匾额一直悬挂在何家的门楣上。“爷爷舍身为革命，我也向他学习，尽己之力多奉献。”何双牛的孙子何江保是一名村医，在爷爷的影响下，他经常向家庭困难的群众免费施医送药。
“环保卫士”“山水情怀”……已逝世的退休老教师高明赋是村里获赠匾额最多的人，被村民们尊敬地称为“高公”。1993年秋天，高明赋退休回家。有天他来到村里南山寺背后的山坡上，看到山林破坏严重，大片刚成材的松树被砍去，他越看越心疼。第二天，高明赋便背起铺盖上了山，住在一个四面透风的山窝棚里，开始每天义务巡山护林。一身破衣、一双布鞋、一把镰刀……风餐露宿10余年，高明赋一共修剪树木18万余株。
挂匾不忘制匾人。眉发皆白的高保平是村里的热心制匾人。退休后的他在一锤一凿中坚守匠心、传承善意。“我想把对好人的敬意融进刻刀、制成牌匾。”据介绍，一块匾额的制作需经粘合、钉边、磨平等10多道工序，花费约一周时间。退休10余年，高保平已义务制作了近百块匾额。
“固新有浓郁的‘匾文化’，近年来，村两委积极发挥匾额无言的教化和引领作用，通过赠匾的形式宣扬好人好事，营造和传承良好村风。”刘海芳说，为了保护古村落、传承民俗文化，2017年6月，固新村还成立了文化志愿者团队，如今成员已达213人。
古老的村庄滋养着年轻的力量，年轻的力量守护着古老的村庄。“古村落文化是我们的根与魂，我们必须要保护好、传承好、发扬好。”高建民说。
■游览贴士
怎么去
驾车从河北邯郸市区出发，沿青兰高速—太行山高速行驶90余公里，抵达太行山高速西达收费站后，沿234国道行驶约17公里后即可抵达固新村。
吃什么
大锅菜、小米焖饭、饸饹面、抿节、馈垒、漳河鱼、菜锅小卷等。
住哪里
固新村附近现有古槐农家乐可提供住宿。
《 人民日报 》（ 2022年08月27日 05 版）
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