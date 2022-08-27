空军航空开放活动暨长春航空展开幕
长空逐梦 精彩纷呈
2022年08月27日08:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报长春8月26日电 （记者孟海鹰、祝大伟、郑智文）空军航空开放活动暨长春航空展26日在吉林长春开幕。歼—20、运—20展翅长春，新一代空中加油机运油—20首次向社会公众展示；中国空军“八一”飞行表演队和空军航空大学“红鹰”“天之翼”飞行表演队共舞蓝天；歼—16、轰—6K、空警—500等新型装备成体系集中展示。这次航空开放活动，集中展现空军“奋斗强军、奋飞十年”的建设发展成就。
空军“王海大队”以歼—20小角度跃升、大仰角穿云等战术机动动作，展现了战斗姿态。这支部队是空军第一支列装歼—20的作战部队。空军第一支列装运—20的航空兵部队进行了飞行展示，水滴形回转机动、小航线快速战斗着陆等具有实战意义的飞行动作，向公众展示了运—20优越的性能。
空军新闻发言人申进科大校表示，空军运油—20和歼—20、歼—16同框邮封即日发行。这枚强军主题邮封主图取材于空军运油—20和歼—20、歼—16海上方向一次空中加油训练。
《 人民日报 》（ 2022年08月27日 04 版）
(责编：申佳平、杨迪)
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