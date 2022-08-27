原标题：戴尔科技峰会 一场有温度的科技盛宴

8月25日，2022戴尔科技峰会暨合作伙伴峰会在北京落幕，大会以“行稳致远 数智远见者”为主题，重点讨论当前企业数字战略如何调整优化，打造高韧性以适应不断变化的未来。

大会开场，一段由新华网首个数字人、“中华文化推荐官”筱竹带来的精彩舞蹈，让与会者领略了一番虚实相生的美妙场景。这段舞蹈是戴尔科技集团与新华网联合制作，通过数字人筱竹与真人舞者的共同演绎，以展现现实世界与虚拟世界相融合的魅力。

随后，戴尔科技团队以“朗读者”的表现形式，诠释了科技对工业、服务、医疗、农业及环境的支持，让现场嘉宾充分感受到了科技传递出来的浓浓温度。

以人为本创造突破性价值

戴尔科技集团全球资深副总裁吴冬梅表示，“2022年是充满不确定的一年，但我们依然看到，放眼全球、展望国内，不论是新冠肺炎疫情的精准防控、北京科技冬奥的成功举办、中国航天续写传奇，还是绿色低碳持续推进，技术的创新和突破早已绽放千行百业。数字化的进程没有放缓，数字让企业更加有韧性，当世界慢了下来，有韧性的企业在持续发展，为未来的发展奠定坚实的基础。”

戴尔科技集团全球资深副总裁 吴冬梅

在企业数字化转型的过程中，员工对变革成功起着关键性作用。戴尔科技集团在一项覆盖40多个国家和地区的“突破性”研究中发现，数字化转型中的人为障碍对进程造成严重的阻力，甚至导致企业数字化转型失败。针对这一困境，戴尔科技倡导在人与技术的交汇处创造突破性价值。

企业能走多远，取决于是否把员工作为推动公司发展的动力。技术是进步的关键，当技术和人类的创造力相结合时，可以产生强大的变革性影响。

戴尔科技集团全球资深副总裁、大中华区数据中心业务总经理朱培兰表示，“戴尔科技旨在以科技创新推动人类进步，认为员工是企业数字化转型过程中最宝贵的资产。我们提倡以人为本，支持、激励员工利用创新技术，释放潜力，从而推动企业转型，实现增长。”

戴尔科技集团全球资深副总裁 朱培兰

劈波斩浪以“韧性”驱动数字化转型

数字化浪潮席卷全球，在IDC、Gartner、埃森哲等知名市场分析机构探索企业发展新路径的分享中，韧性成为一个共同的话题。

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰表示，“IDC通过对全球CEO调研发现，谈到如何促进企业发展，数字技术是被提及最多的词汇，其次是效率。在今天全球经济态势依旧不明朗的状况下，企业需要的不仅是恢复，更要数字化韧性，即组织利用数字化能力迅速适应业务中断，不仅能恢复业务运营，还能从变化中找到新的机会。”

全面的数字化和智能化部署，能够帮助企业构建数字化的业务韧性，推动企业快速迭代以及应对外部不确定性，在未来的竞争中，立于不败之地。戴尔科技集团拥有与全球数字化领先企业机构共同成长的丰富实践经验，认为企业需具备业务、管理、生产力、安全和可持续发展五个方面的韧性，才能成为数智远见者。

戴尔科技集团全球副总裁、中国研发集团总经理刘伟表示：“如何打造韧性？建立5种数字化能力，来赋能企业在应对危机的5个阶段，打造企业的5个韧性：业务韧性、管理韧性、生产力韧性、安全韧性、和可持续韧性。”

戴尔科技集团首席技术官办公室、中国区负责人贾真表示，“戴尔科技集团作为一家跨国集团，自身也在通过转型来重塑自我。过去几年，通过构建戴尔云市场和API市场、优化远程办公流程以及智能工厂的改造，极大满足了开发人员、员工以及工厂的需求和效率提高。目前戴尔科技的客户体验满意率超过70%，内部员工对IT满意度超过77%。”

不确定的环境中，各行各业如何寻找“微光”？圆桌论坛环节，四位行业领导者分别从不同角度出发，就科技如何赋能、融合千行百业，展开了一场关于“韧性”的对话。

赋能企业释放数据生产力

在当前复杂的局势下，新型工作模式，通过灵活、多样的工作协同，已经成为“数智远见者”的标配。同时埃森哲报告认为，在一切充满不确定性的数字世界里，业务的增长取决于弹性和富有生产效率的劳动力。与此同时，对智能终端设备的弹性、移动性、智能性和安全性提出了新的要求。

戴尔科技集团全球副总裁、大中华区商用终端解决方案事业部桃乐姗表示，“远程办公人人都在谈，但真正实现并不轻松。满足不同的员工需求，需要多元、智能化的设备；满足无论何时、何地的灵活办公，亦需要现代化的IT基础架构。戴尔科技从产品设计、到软件开发、再到可持续性材料的运用，始终坚持高标准，让用户更多感受到高科技带来的便利和美好。”

面对迫切的数字化转型和外部市场竞争等压力，推动着各行各业用新技术重塑行业、市场与规则。数字化韧性企业，除了更善于利用数字技术创新，增强自身业务能力以外，还通过“数据-洞察-应用”的闭环管理帮助企业发现自身的优势或短板。数据不但会释放生产力，也会赢得竞争力，数据在企业决策过程中，也将发挥出越来越重要的作用。

戴尔科技集团全球副总裁、大中华区售前系统工程部总经理杨捷表示：“在数据驱动一切的时代，数据是打开未来之门的钥匙。戴尔科技希望可以帮助企业通过‘数据驱动’实现无处不在的突破，借助高度智能和可信赖的创新技术，稳步进阶为数智远见者，最终发挥数据最大的价值，让其真正成为创造力、生产力和竞争力。”

峰会上，戴尔与清华大学iCenter联合共建的“人工智能联合实验室+AI数据中心”也正式宣布启动。该项目集教学、科研实践、创新创业服务等功能于一体，面向清华大学全校师生及人工智能研究社区、创客群体等人员开放。

2022戴尔合作伙伴峰会上，戴尔技术专家、渠道合作伙伴、行业大咖等“数智远见者”齐聚一堂，共同探讨如何提升合作伙伴韧性，挖掘新的渠道业务场景，持续实现周期跨越增长。

在中国，为中国筑牢数字基座，释放无限潜能

戴尔科技集团植根中国已有24年，始终秉承“在中国、为中国”的发展战略，通过提供从边缘计算到核心数据中心，再到云计算的创新产品组合与解决方案，凭借数字化转型的整体实力，以科技创新助力中国本土用户在数字经济时代高质量发展，实现现代化、自动化和数字化转型。与此同时，戴尔科技还积极履行企业社会责任，携手客户、合作伙伴以及供应商，积极推进可持续发展、科技育人以及改善民生，为社会带来积极影响。

(责编：李源、曹淼)

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