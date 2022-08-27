原标题：立足国家所需 发挥光大所能 光大银行上半年财富管理银行建设稳中有进

8月26日晚，光大银行发布2022年半年度报告。报告显示，2022年上半年，光大银行认真贯彻党中央、国务院决策部署，在“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求下，坚持金融工作的政治性、人民性，积极支持实体经济发展，大力提升金融服务质效，扎实推进财富管理银行建设，整体经营取得较好成效，保持了稳中有进良好态势。

2022年上半年，光大银行实现营业收入784.5亿元，同比增长1.8%，环比一季度提速1.65个百分点，创收能力有所提升；净利润234.5亿元，同比增长4.1%，环比一季度提速1.84个百分点，盈利能力持续提升；不良贷款率1.24%，较上年末下降0.01个百分点，拨备覆盖率188.33%，较上年末提升1.31个百分点，资产质量稳中向好。

积极服务实体经济，助力稳住经济大盘

面对百年变局与世纪疫情叠加交织的复杂局面，光大银行立足“两个大局”，胸怀“国之大者”，遵照党中央、国务院决策部署，将服务实体经济作为出发点和落脚点，出台6个方面22条具体举措，开展“稳经济、进万企”系列服务活动，聚焦制造业、普惠金融和绿色金融等重点领域、重点行业，精准实施信贷投放，支持受困企业渡过难关。

截至6月末，光大银行制造业贷款余额3720亿元，较年初增长12.4%；普惠贷款余额2819亿元，较年初增长18.9%；涉农贷款余额4116亿元，较年初增长215亿元；绿色贷款余额较年初增长26.6%，清洁能源贷款余额较年初增长44.2%；京津冀、粤港澳大湾区、长三角、长江经济带、黄河流域、海南自贸港六大战略区域贷款余额较年初增长1246亿元，为实体经济提供有力融资支持，切实履行金融央企政治责任。

资产负债稳步增长，盈利能力持续提升

光大银行积极落实各项监管要求，全面加强重点领域贷款投放，主动对接实体经济融资需求，促进资产规模稳步增长。截至6月末，该行资产总额为6.26万亿元，较年初增长6.0%，其中贷款及垫款总额3.51万亿元，较年初增长6.2%，实现平稳较快增长；负债总额为5.76万亿元，较年初增长6.4%，其中存款余额3.95万亿元，较年初增长7.4%，在负债中占比较年初提升0.6个百分点，负债结构实现优化。同时，该行持续加强存款管理，加快存款结构调整，零售存款较年初增长10.6%，在存款中占比提升0.7个百分点；活期存款占比达到39.4%，较年初提升1.2个百分点。

光大银行在加强资产负债量价管理基础上，加快业务转型升级，推进财富管理银行建设，促进经营效益稳中有进。上半年，光大银行实现营业收入784.5亿元，同比增长1.8%，环比一季度提速1.65个百分点，创收能力有所提升；利息净收入566.8亿元，同比增长1.4%；非息收入217.8亿元，同比增长2.8%，其中代表轻型化转型方向的绿色中收为61.7亿元，同比增长6.4%，收入结构实现改善；实现拨备前利润583.0亿元，同比增长4.3%；净利润234.5亿元，同比增长4.1%，环比一季度提速1.84个百分点，盈利能力明显提升。

加快财富管理建设，推进业务转型发展

光大银行公司金融业务遵照财富管理银行战略要求，充分发挥“压舱石”作用，强化客户思维，坚持客户导向，关注客户价值，加快建立“分层、分级、分群”服务模式，以FPA（公司客户融资总量）为关键指标，扎实推进“商行+投行+资管+交易”战略转型，构建“投商行一体化”竞争新优势，投融资综合服务能力持续提升。截至6月末，该行FPA达4.62万亿元，较年初增长11.7%；累计承销债券2439亿元，债券融资总量较年初增长1605亿元；非贷非债总量较年初增长1549亿元；对公客户达92.7万户，较年初增长5.0%。同时，公私联动成效明显，代发交易额、代发资金留存率双双提升；32家分行落地退役军人和其他优抚对象优待证合作项目，持续做好拥军优抚工作。

光大银行零售金融业务加快推进以“分层分群、数据驱动、渠道协同、交易转化”为核心的客户经营体系建设，构建零售“双曲线”融合发展新模式，优化客户体验，提升综合服务能力，赋能财富管理转型。截至6月末，该行零售AUM（零售客户资产管理规模）达2.31万亿元，较年初增长1878亿元，创近年同比最优，增幅8.9%；零售营业收入占比42.1%，同比提升0.6个百分点；推行零售信贷集约化经营，打造零售“信贷工厂”，推进数字化能力建设，零售信贷余额突破1万亿元，较年初增长4.8%；强化数字驱动，持续深化客户综合经营，零售客户总量达1.47亿户，财富客户超过110万户，私行客户达5.3万户，较年初增长6.5%，手机银行、阳光惠生活与云缴费三大APP月活用户（MAU）达3720万户。“光大云缴费”继续保持中国领先的开放便民缴费平台优势，截至6月末，累计接入缴费项目13354项，完成缴费11.34亿笔、2474.3亿元，同比均实现较快增长。

光大银行金融市场业务聚焦财富管理与价值创造，从服务实体经济本源出发，持续提升金融市场业务运作水平和投资交易能力；强化同业专营管理，优化资产结构，利用市场波段控制负债成本，推动金融同业业务提质增效；发挥托管业务平台作用，加大资源整合力度，实现托管业务战略价值；持续丰富七彩阳光产品体系，积极参与养老理财试点，为投资者创造可持续的价值回报。截至6月末，该行金融市场业务资产规模达2.15万亿元，较年初增长6.3%，实现金融市场业务收入154.0亿元；自营理财产品规模近1.2万亿元，较上年末增长11.0%，净值化率超96%；托管规模达7.58万亿元，较年初增长7.4%。

与此同时，光大银行不断加大科技投入和人才队伍建设，截至6月末，全行科技投入21.4亿元，科技人员2598人，占全行员工的5.7%。通过在公司、零售和数字金融领域实施科技派驻机制，在总行部门开展科技与业务岗位双向交流，该行进一步促进技术与业务深度融合，敏捷响应业务需求，上半年助力挖掘公司开户3.2万户，增加零售财富客户5.8万户，有效提升获客活客水平。下一步，光大银行将持续推进金融科技体制改革，优化科技治理架构，拟将信息科技部更名为金融科技部，并新设数据资产管理部、科技研发中心和智能运营中心，推动业务、数据和技术三大中台能力建设，进一步强化科技赋能，加快财富管理银行数字化转型步伐。

全面加强风险管理，风险指标稳中向好

光大银行深化风险管理机制改革，落实各项风险偏好政策，明确风险偏好管理要求，开展重点领域风险排查，落实“一户一策”风险化解方案，实行潜在风险客户强制退出，加大重点领域存量风险有序出清化解，下好风险防范“先手棋”。截至6月末，该行不良贷款率1.24%，较上年末下降0.01个百分点；关注率1.84%，较上年末下降0.02个百分点；逾期率1.96%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率188.33%，较上年末提升1.31个百分点，风险指标“三降一升”，资产质量稳中向好。

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划承上启下的重要一年。2022年也是光大银行三十而立再出发、砥砺奋进新征程的关键一年。展望未来，光大银行将深刻领会金融工作的政治性、人民性，积极支持国家重大战略，大力提升金融服务质效，扎实推进财富管理银行建设，努力满足实体经济和人民群众日益增长的金融服务需要。

(责编：李源、曹淼)

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